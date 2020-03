El River que se viene Deportes 27 de marzo de 2020 Redacción Por En el Millonario hay varios contratos que se terminan, clubes interesados por algunas figuras, jugadores que deberían volver de sus préstamos y pocas compras en el horizonte.

La pandemia de coronavirus obligó a parar la pelota. Pero cuando vuelva a rodar, River tendrá varios temas por definir para armar el plantel para la segunda parte del año. Sin certezas sobre la fecha de reanudación, lo seguro es que en Núñez tendrán que moverse para renovar contratos, decidir a qué jugadores dejar ir, si alguno vuelve de un préstamo y, llegado el caso, acudir al mercado para reforzar la plantilla.

Entre los que podrían irse figura Ignacio Scocco. Su contrato con River vence a mitad de año y él deberá decidir si lo renueva o si, a los 34 años, pega la vuelta definitiva a Newell's para darle el cierre soñado a su carrera. Nacho no dio indicios todavía y aseguró que se iba a tomar el tiempo necesario para tomar una decisión a consciencia. A los arqueros suplentes, Germán Lux y Enrique Bologna, también se les terminan sus vínculos con el club, y la idea es que uno de los dos continúe en el plantel. Hoy por hoy, el que tiene más chances es el Beto. El cuarto jugador que podría quedar libre es Kevin Sibille, quien a los 21 años no logró ganarse un lugar en el plantel y lo dejarían irse con el pase en su poder.

En tanto, se sabe que River va a analizar cualquier oferta que llegue. En ese aspecto, hay varios jugadores apuntados y se teme que más de uno pueda ser vendido. En los últimos días se supo de un interés concreto de Betis por Gonzalo Montiel, quien ya aparece en el radar de varios clubes europeos, como Bayer Leverkusen. Además, como ya confirmó su representante, Lucas Martínez Quarta podría ser vendido a mitad de año. Inter de Milán es uno de los clubes interesados, aunque por ahora no hubo contacto formal.

Por último, entre los suplentes deluxe que pelean por sumar más minutos, hay otros dos (además de Scocco) que podrían emigrar. Se trata de Juan Fernando Quintero y Lucas Pratto. Por el colombiano han existido sondeos de la MLS (Chicago Fire es el nombre que se difundió) y por el Oso aún no trascendió ningún interés particular, pero se sabe que desde Brasil su nombre es seductor y él podría decidir partir si no consigue un lugar en el equipo.



TIENEN QUE VOLVER: Si bien la lista de jugadores cuyos pases pertenecen a River y terminan sus préstamos en otros clubes es de ocho nombres, solo uno podría tener la chance de ser considerado por Marcelo Gallardo. Se trata de Jorge Moreira, cedido al Portland Timbers de Estados Unidos. El paraguayo es una alternativa para un puesto en el que Montiel no tiene suplente, pero el conjunto norteamericano estaría decidido a hacer uso de la opción de compra del 50% del pase a cambio de solo 1,5 millones de dólares. Así, sería difícil que regresara.

Los otros siete futbolistas que tienen vínculo con River pero no serán tenidos en cuenta son: Joaquín Arzura (Huracán), David Martínez (Defensa y Justicia), Luciano Lollo (Banfield), Carlos Auzqui (Lanús), Marcel Picasso (Villa Dálmine), Zacarías Morán Correa (Chacarita) y Matías Moya (Banfield).



¿REFUERZOS?: Como habitualmente sucede en River, la llegada de caras nuevas va a depender exclusivamente de qué jugadores se vayan del club. La idea es no realizar grandes erogaciones de dinero y mantener un equilibrio económico. Por eso, si llegase a darse una venta, el Millonario saldría al mercado. De lo contrario, solo esperaría a que se le presentase una oportunidad. En ese contexto, Gallardo ya dejó en claro que le gustaría sumar jugadores jóvenes con proyección y que no impliquen un gasto importante de dinero. Juan Brunetta, volante ofensivo de 22 años que juega en Godoy Cruz, José Paradela, mediocampista de 21 años de Gimnasia La Plata, y el juvenil Aníbal Moreno, también volante de 20 años de Newell's, son los tres nombres que el Muñeco tiene en carpeta hace rato. La llegada de alguno de estos futbolistas dependerá de la viabilidad de las negociaciones.