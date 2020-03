Tema sueldos Deportes 27 de marzo de 2020 Redacción Por Carlos Rosales, protesorero del Ciclón, espera poder negociar con los futbolistas. "Pararon todas las ligas, todos los clubes están renegociando contratos; nosotros no podemos ser ajenos a eso", dijo.

Carlos Rosales, protesorero de San Lorenzo, aseguró que espera poder negociar con los futbolistas un recorte de su salario en los próximos días, ante la suspensión del fútbol por la pandemia del coronavirus.

"Los jugadores son muy solidarios, sobre todo los que tienen altos ingresos, como hizo Messi. Confiamos en que resignen parte de sus salarios porque lo que los clubes no recaudan ahora no lo recuperan más", expresó en una entrevista con Clarín. Y agregó: "Pararon todas las ligas, todos los clubes están renegociando contratos; nosotros no podemos ser ajenos a eso".

Respecto de las consecuencias económicas que pueden sufrir los clubes en estas semanas, dijo: "Es una situación muy delicada. Antes de todo esto ya nos debíamos una discusión sobre el reparto de los ingresos que genera el fútbol. Tenemos que entender que acá perdimos todos, que se paró la economía mundial y en especial los sectores vinculados al entretenimiento como es el fútbol".

"Tenemos que garantizar la subsistencia de los clubes, que son el lugar de trabajo de los futbolistas. Sin clubes los futbolistas no podrían trabajar por lo que tenemos que abocarnos a cuidar nuestras economías. También por el rol social que tenemos, el cual es clave y lo será más aún cuando empecemos a recuperarnos de todo esto", expresó.

Además, Rosales opinó sobre el rol de Tinelli, presidente de San Lorenzo, en la estructura del fútbol argentino, como nueva cabeza de la Liga Profesional, ante esta situación: "Venimos hablando con Tinelli para ver cómo trabajamos en el reordenamiento que va a tener el fútbol. Hay muy buenos líderes, como Sebastián Torrico y Leonardo Ponzio​, que son grandes referentes para el recambio generacional en la representación colectiva de los jugadores. Con ellos debemos articular el nuevo orden financiero del fútbol argentino".

Por último, contó los posibles escenarios respecto a los sueldos de los empleados del club: "Una opción es avanzar con el Gobierno la implementación de REPRO (Programa de Recuperación Productiva) para cubrir parte del costo salarial y ayudar a los clubes a sostener sus finanzas. San Lorenzo tiene a nuestro expresidente Matías Lammens y a un ex dirigente como Gonzalo Ruanova en lugares centrales de la gestión de Alberto Fernández. Por lo que vamos a articular con ellos los vínculos con el oficialismo nacional para trabajar la situación de los clubes, de todos, no sólo la nuestra".