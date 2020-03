La irresponsabilidad de algunos puede resultar el perjuicio de todos

Desde que el presidente Alberto Fernández firmó el Decreto de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, los argentinos supimos que el Estado había tomado una decisión que sin duda resultaba una medida de protección para toda la población. El efecto COVID 19 había arribado a territorio nacional y la máxima autoridad de nuestro país generó el marco legal en pos de que cada argentina y argentino tuviera el mejor resguardo posible, que el virus se propagase en baja escala y el sistema de salud no sufriera demasiado el coletazo. Paralelamente, y sin distinción de banderías, los gobernadores e intendentes se sumaron a la cruzada con un mensaje básicamente claro: quedate en casa.

Rafaela, siempre se caracterizó por ser una comunidad con una actitud fuertemente homogénea para responder ante las adversidades; lista para responder con todos sus actores. En este caso, la llegada del coronavirus se presenta como una situación extraordinaria a la que las rafaelinas y los rafaelinos no lo quitaron el pecho.

El intendente Luis Castellano, los concejales, las fuerzas de seguridad y las distintas organizaciones sociales, no gubernamentales y religiosas se unieron en un mensaje unívoco que fue dirigido a todos los vecinos: quedate en casa.

Como no muchas veces, parte de la solución ante esta pandemia está en nuestras manos. El aislamiento ayudará a que el coronavirus no se propague.

La mayoría de la población rafaelina lo entendió, pero hay una parte que no. Y es allí donde el Estado municipal puso reglas firmes y claras. En su rol de velar por el bienestar y la seguridad cada vecino, se intensificaron los controles sobre los principales ingresos a la ciudad por Ruta 70 y Ruta 34 aplicando los protocolos correspondientes mediante el accionar de Gendarmería Nacional y Policía de Seguridad Vial. Por esa vía solo pueden ingresar vehículos que transporten sustancias consideradas esenciales o habitantes de nuestra localidad. Se solicita la documentación habilitante para la circulación y se realiza la higiene de cada vehículo; siempre en el marco del Decreto Nacional vigente.

Al mismo tiempo, se determinó el sellado de la mayoría de los accesos internos por caminos rurales dejando solo las vías indispensables para que los productores de nuestra región puedan realizar sus actividades en este tiempo de cosecha. También en esos puntos, la Municipalidad dispuso controles estrictos con personal de Protección Vial y Comunitaria, GUR y Policía de la provincia y con los mismos niveles de exigencia.

No son menores los monitoreos que agentes del Municipio realizan en el ámbito comercial para verificar que solo permanezcan abiertos los considerados esenciales (supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de proximidad, farmacias, ferreterías, veterinarias y provisión de garrafas). Parece increíble que, teniendo la solución en nuestras manos, haya gente que no lo entienda, minimice la situación y no respete la normativa vigente poniendo en riesgo no solo su salud sino también la de cientos de conciudadanos. Circular por la calle, generar aglomeramiento de personas innecesariamente provoca un terreno fértil para que el coronavirus se propague. Muchos insensibles no lo quieren entender.

El Intendente ya anticipó que, de ser necesario, aquella persona que se encuentre circulando ya sea en vehículo o a pie sin la autorización correspondiente será pasible de todas las sanciones que el Decreto Nacional y el Código Penal establecen, incluso, si fuese imperativo, se contemplará el secuestro de los vehículos.

Debemos entender que estamos atravesando un momento crítico en la historia de la humanidad pero tenemos la suerte de que parte de la solución está en cada uno de nosotros. Rafaela puede demostrar y demostrarse que en la unidad, en la buena conducta de su pueblo, en el respeto por la vida de cada uno de nosotros está la solución para enfrentar esta pandemia y es simple. Quedate en casa.