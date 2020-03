Periodista denunció a vecinos por intimidación Policiales 27 de marzo de 2020 Redacción Por TIENE FAMILIARES QUE REGRESARON DEL EXTERIOR HACE POCOS DIAS

"Dramático momento". Así califica LT 28 Radio Rafaela el horrible momento en el cual se encuentra viviendo la familia de Sergio Boschetto, periodista de ese medio de comunicación.

En un caso que cobró trascendencia pública hace sólo algunos días, su mujer, su hijo y su suegra se encuentran viviendo en el edificio Sancor -ubicado en la esquina de calles Lavalle y Sarmiento- cumpliendo la cuarentena obligatoria dispuesta por el gobierno, tras regresar de un viaje a Europa el pasado domingo.



INTOLERANCIA

Esta radicación transitoria por la cuarentena de la familia Boschetto en el citado edificio, ha generado una reacción incomprensible en un grupo de vecinos que, con una intolerancia injustificada, intimidaron al periodista.

Según se puede leer en el portal de internet de Radio Rafaela, en los últimos días los familiares de Boschetto regresaron de un viaje en crucero bajo estrictos controles, cumpliendo con todos los protocolos para poder llegar a la ciudad de Rafaela.

Arribaron al edificio y se encuentran realizando la cuarentena como lo establece la reglamentación vigente.

"Son momentos complicados. Mi familia se fue de viaje el 2 de marzo a un crucero, y como no pudieron bajar en Europa, se volvieron en un corredor sanitario de la empresa. No tocaron suelo europeo. En Ezeiza se hicieron todos los controles, en Rosario también. Vinieron con barbijos, con guantes. Los pararon en la Ruta 34, las autoridades sanitarias de la ciudad sabían que llegaban", relató Boschetto.

Pero todo puede cambiar. "Comenzó la caza de brujas el domingo, con mensajes de WhatsApp a mi señora, mensajes en Facebook. Ayer una persona me mandó un comunicado de que se había reunido el consorcio. No sé cómo se reunieron porque no se puede. La obligan a mi señora a salir del departamento para llevar la bolsa de basura no sé a dónde. Quiero recordar que mi familia está en aislamiento como cualquiera que ha venido desde afuera", aclaró.

"Ayer (por el miércoles) esto se recrudeció porque me han intimidado, una señora me insultó. Yo ayer hice todas las compras para llevarle a mi familia que está desde el domingo a la tarde en aislamiento como corresponde, y no le pude llevar la comida. No me animé porque no quiero tener problemas".

"Hice la denuncia [policial]. Me aconsejaron hacer la denuncia correspondiente, le agradezco a la gente de la Comisaría 1a. Ya lo tiene la Fiscalía. Hoy necesito llevarle comida a mi familia. Nadie me puede prohibir el acceso cuando yo no tengo ningún impedimento. Pero lo concreto es que por tres o cuatro personas yo no le pude llevar el alimento anoche a mi familia porque me sentí intimidado. Todo lo que estoy diciendo lo tiene la justicia".

"Algunos de estos señores han tomado contacto con algún concejal pidiendo que el intendente habilite un hotel para todas las personas que vengan de afuera", contó Sergio Boschetto.



CON SU SUEGRA

"Lo más importante -continuó Boschetto- es que pase la cuarentena, que mi familia esté bien".

El periodista agregó que sus familiares fueron al departamento porque la suegra de Sergio prefería estar en su casa, y su hija no quiso dejarla sola. Por ello, los tres comenzaron el aislamiento en ese lugar. "Mi suegra también quiso ir a su departamento para solidarizarse conmigo, que tengo que trabajar".

La familia de Sergio Boschetto se encuentra ahora en aislamiento sin siquiera haber bajado en el destino fijado en la excursión.

Luego de un operativo realizado bajo estrictas medidas de seguridad la empresa Costa los hizo bajar en un corredor sanitario del crucero a un colectivo y de este subieron directamente al avión.

Luego de pasar por estrictos controles en Ezeiza y en el Aeropuerto de Rosario llegaron a la ciudad con las medidas de seguridad exigidas, bajaron del transporte y directamente ingresaron al departamento del edificio SanCor en Rafaela para comenzar a cumplir el aislamiento obligatorio.