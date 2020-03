La cuarentena obligatoria exige hoy por parte de los gobiernos locales redoblar esfuerzos no solo desde la logística sino también desde lo humano, activando medidas en función de la foto diaria y de las disposiciones que van adoptando los otros niveles del Estado.

En el caso de Rafaela los controles se van agudizando y las sanciones a quienes incumplen las restricciones también. Además se van activando herramientas a diario para los sectores más postergados y que más golpeados están en medio de esta pandemia que no solo supone consecuencias en la salud sino en lo social y económico.

“Esto recién empieza y justamente estamos entrando en un período en donde comienzan a aumentar la cantidad de casos como consecuencia de la descentralización de los análisis. Ya tenemos circulación viral en Buenos Aires, Rosario, Chaco y Santa Fe de manera oficial para lo cual estamos trabajando muy fuerte en la restricción de los ingresos y estamos siendo muy duros en lo que es todo el esquema de control de circulación de la gente y el cumplimiento de la cuarentena”, señaló el intendente Luis Castellano.

El mandatario insistió en la necesidad de ser responsables y manifestó: “quiero pedirles a todos la responsabilidad de cuidarnos, debemos entender que no estamos viendo una película o serie de Netflix, nos está pasando, está acá. Tenemos que cuidar a nuestros padres, hijos, abuelos; la responsabilidad ciudadana es clave no va a alcanzar con lo que hagamos desde el Estado, es clave que cada uno pueda hacer lo que corresponde y la vacuna que tenemos es quedarnos en casa, por un tiempo más, no bajar la guardia. Quedarnos en casa esa es la clave y todos los recursos que tenemos los estamos poniendo a disposición de esto pero necesitamos que cada rafaelino y rafaelino salga por lo mínimo”.



ASISTENCIA A SECTORES

MAS VULNERABLES

A su vez Castellano se refirió a como hoy se está dando la contención para los ciudadanos que viven del día a día, de la changa, en medio de la informalidad y dijo que “la franja más delicada son los cuentapropistas, los monotributistas, el carpintero, el albañil, el que corta el césped, el plomero, el taxista, el remisero...esa gente no tiene ningún beneficio social, no tiene AUH, no tiene tarjeta alimentaria porque vive de su trabajo y hace varios días que no puede trabajar. Nosotros estamos trabajando con el gobierno nacional para poder difundir esta ayuda de 10.000 pesos que ha instrumentado más una ayuda alimentaria que nosotros podemos estar complementando; lo estamos tratando de canalizar lo más rápido que podemos pero también tenemos situaciones de desborde porque la gente se agolpa y en definitiva eso juega en contra de lo que es la protección sanitaria, para cuidar de que no nos contagiemos”.



"ESTAMOS PIDIENDO

QUE LLAMEN AL 147"

El intendente le pidió a la gente que se comunique con este número gratuito, para que el personal municipal lo derive al área correspondiente y de ese modo poder llegar de manera más efectiva a ese sector que la está pasando mal en medio de esta emergencia sanitaria. “Estamos en una situación muy compleja y muy diferente a todo lo que hemos vivido hasta ahora y queremos ayudar a quienes la están pasando peor y menos pueden aguantar un momento tan grave como este”, dijo.



TRABAJO EN EQUIPO

“Sabemos que hay barrios en donde por ahí hay diez personas que viven en 40 metros cuadrados y es muy difícil para quienes no tienen un hogar medianamente adecuado quedarse todo el día adentro, porque además puede llegar a ser perjudicial. Ahí es donde más cercanos estamos para que si la gente sale hacia la vereda esté controlada”, explicó. Y destacó que están trabajando con todos los equipos territoriales, con la GUR, Protección Vial, la Junta de Protección Civil y Defensa Civil para poder contener esa situación, porque además la gente que más vulnerabilidad tiene es la que más acostumbrada está en ocupar el espacio público”.