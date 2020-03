“Vamos a favorecer el comercio barrial” Locales 27 de marzo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El intendente Luis Castellano anticipó que con su equipo de trabajo están elaborando un proyecto para alargar el horario de atención en los comercios de barrio, con la finalidad de que la gente no tenga que trasladarse a un supermercado que le queda lejos de su domicilio. “La idea es que el vecino no tenga que trasladarse a más de veinte o treinta cuadras para hacer sus compras, y tenga que hacer colas de una hora para ingresar al supermercado, sino que podamos favorecer el comercio barrial”, indicó el funcionario. Y explicó que en la página web de la municipal se podrá ver el teléfono del comercio de barrio y hacer a través de la misma el pedido, para que recorriendo dos o tres cuadras pueda resolver la necesidad que tengo. “Eso de poder distribuir geográficamente las compras autorizadas va a ayudar mucho. Si hoy entrás a la página municipal tenes una lista de negocios por barrio, con el correo electrónico y el contacto para ser aprovechada y no hacer traslados tan largos”, subrayó.



MULTAS POR INCUMPLIMIENTO

Por otra parte Castellano resaltó el tema de las multas ante el incumplimiento a las restricciones vigentes y dijo que “hay multas que van desde los 5.000 hasta los 600.000 pesos autorizadas por decreto nacional. La ciudadanía en general se está comportando muy bien pero siempre hay un grupito muy minúsculo que no quiere adaptarse y que va a terminar perjudicando a todo el mundo porque es el que lleva el virus”.