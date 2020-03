Senadores del FPCyS no convalidaron lo votado por sus pares diputados Locales 27 de marzo de 2020 Por Darío H. Schueri El Frente Progresista Cívico y Social es también víctima de los efectos, en este caso políticos, de la pandemia coronavirus. Este jueves los senadores radicales desconocieron todo lo votado el miércoles por sus pares diputados, y acompañaron al peronismo.

La Cámara de Senadores fue una caja de sorpresas en la tarde de este jueves; esencialmente el bloque radical en el FPCyS, que no sólo no acompañó la media sanción de la Ley de Necesidad Pública de sus pares –y correligionarios - diputados absteniéndose (y con otro integrante más –Germán Giacomino- votando inclusive con el peronismo) sino conminando a los diputados a sesionar hoy viernes al votar un cuarto intermedio, precisamente para esta tarde.

Además, el radicalismo senatorial acompañó el proyecto de Ley enviado por el Poder Ejecutivo, autorizándolo a “suscribir préstamos por un monto total de hasta PESOS QUINCE MIL MILLONES ($ 15.000.000.000) o su equivalente en moneda internacional con entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales para el financiamiento total o parcial de las erogaciones que importe la atención de la pandemia por COVID-19”.

De todos modos, los radicales consiguieron insertar lo que desde hace tiempo se les venía negando: autorizar “a los Municipios y Comunas de la Provincia de Santa Fe a afectar, hasta el cincuenta por ciento (50%) de los montos que le correspondan en el ejercicio 2020 del Fondo para la Construcción de Obras y Adquisición de Equipamientos y Rodados, según Ley N° 12385 y modificatorias, hasta el cincuenta por ciento (50%) de los montos correspondientes al ejercicio 2019 y hasta el cincuenta por ciento (50%) del saldo pendiente de aprobación correspondiente al ejercicio 2018 del mismo Fondo, al financiamiento de gastos corrientes” .

Asimismo, la Ley crea un fondo de tres mil millones de pesos para el Programa Atención Gobiernos Locales – Emergencia COVID-19, a los fines de atender necesidades derivadas de los efectos de la pandemia y emergencia sanitaria, social y alimentaria, que será coordinado y ejecutado por el Ministerio de Gestión Pública y se instrumentará a través de convenios específicos.



EL CORONAVIRUS

INFECTO AL FPCyS

Más allá que algunas fuentes – radicales – consultadas por este Diario, aseveren que los diputados radicales y socialistas estaban al tanto de lo que ocurriría en el senado, nuestra impresión es que el grueso de los diputados del FPCyS se fueron enterando, y asombrando, de lo que pasaba a medida que seguían la sesión por internet.

Evidentemente en este Games of Trones nativo el peronismo se valió de las debilidades del FPCyS, y como el “virus chino” (aunque la definición no le guste al INADI) penetró en sus bajas defensas, toda vez que según pudimos saber, el radicalismo estuvo inclusive a un tris de acompañar la Ley de Necesidad Pública del peronismo; de hecho un integrante del bloque, Germán Giaccomino, se unió a los desde hace tiempo díscolos Hugo Rasetto y Leandro Diana, ratificando la media sanción de la Ley de Necesidad Pública aprobada por la mayoría peronista el 5 de marzo.

Así las cosas, el Senado arrinconó con su cuarto intermedio al Presidente de la Cámara de Diputados Miguel Lifschitz para que convoque a sesión para este viernes, a los fines de darle sanción definitiva básicamente a la autorización de endeudamiento al Poder Ejecutivo por 15 mil millones de pesos para atender la emergencia del COVID-19; pero también para que transforme en Ley la Necesidad Pública tal como quería el Gobernador Omar Perotti.