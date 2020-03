Violaron la cuarentena, la ley de drogas, y otros… Policiales 27 de marzo de 2020 Redacción Por Un hombre de 29 años rompía el aislamiento y transportaba drogas. En otro de los casos, un hombre de 32 años fue visto en flagrancia rompiendo los vidrios de un auto. Finalmente, otros dos "paseaban" en moto con una carabina.

La Policía de Santa Fe trasladó a un hombre de 29 años, le secuestró material estupefaciente y dinero en efectivo.

En la jornada del miércoles, efectivos del Comando Radioeléctrico de la localidad de Pérez patrullaban por Avenida Las Campanillas al 400 cuando procedieron a la detención de un sujeto que se trasladaba por la vía pública.

Los efectivos lo entrevistaron y éste no supo manifestar el motivo de su presencia en el lugar.

Seguidamente, le realizaron el cacheo preventivo y secuestraron desde el interior de su mochila material estupefaciente fraccionado en frascos y una importante cantidad de dinero en efectivo.

Por este motivo, el individuo fue trasladado a la sede policial correspondiente por infracción a la Ley 23.737 de Tenencia y Tráfico de Estupefacientes y a los artículos del CPA N° 205 y 239 (del aislamiento obligatorio por la Pandemia).



CAUSARON

DESTROZOS

En Rosario, policías motorizados trasladaron a un sujeto de 32 años por romper el vidrio de un auto y por infracción al DNU 279/2020 de aislamiento obligatorio.

Los uniformados fueron comisionados por operarios del 911 a calles Cafferata y Rioja. En el sitio constataron que un desconocido había dañado la luneta trasera y una de las ventanillas de un vehículo estacionado.

Tras recabar mayores datos, los agentes fueron en busca del sindicado y lo atraparon en calle Rioja al 3500.

Asimismo, los numerarios le consultaron el motivo de su presencia en la vía pública y no supo justificarla, por lo que se lo trasladó también por violación a la cuarentena obligatoria ordenada por el gobierno nacional.



CIRCULABAN

ARMADOS

En los procedimientos por incumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio, la policía de San Lorenzo que se encontraba realizando controles en el barrio Las Tardes de la localidad de Roldán, detuvo la marcha de una motocicleta Zanella 110 c.c., en la cual circulaban dos hombres de 48 y 52 años y le secuestró un arma de fuego.

Los sujetos en cuestión no solo se encontraban violando el aislamiento, sino que circulaban armados con una carabina calibre 22 Magtech.

Por tal motivo, se los trasladó a Comisaría 6a. por razones de jurisdicción.