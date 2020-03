Banco Central: nuevos incentivos para MIPyMEs Nacionales 27 de marzo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES 27 (NA). - El Banco Central emitió ayer una norma que tiene como objetivo "profundizar la ayuda a las MiPyMEs" en la crisis económica y financiera generada en el sector productivo como consecuencia de la pandemia de coronavirus.

"La medida ajusta los incentivos a las entidades financieras para que potencien la línea de crédito a las pequeñas y medianas empresas para pagar los sueldos de sus empleados", destacó la autoridad monetaria.

El Directorio realizó modificaciones a la Comunicación A6937 del 19 de marzo, en la que se promovían créditos a MiPyMEs a una tasa fija no superior al 24% anual para afrontar capital de trabajo.

"Esta adecuación (Comunicación A6946) busca estimular, en el marco de esa misma línea de créditos y en las mismas condiciones, la disposición de más fondos para préstamos que sean destinados a afrontar el pago de la nómina salarial", afirmó el organismo en un comunicado.

De ese modo, enfatizó: "El Banco Central les brindará nuevos incentivos a las entidades para que incrementen los préstamos a MiPyMEs para el pago de sueldos, siempre y cuando esas entidades sean agentes de pago de la empresa que lo solicita".

"También seguirá vigente la reducción de encajes para los bancos que impulsen esta línea crediticia", sostuvo.



EXTRACCIONES

El Banco Central decidió ayer que las entidades financieras no podrán cobrar cargos ni comisiones por las operaciones efectuadas mediante todos los cajeros automáticos del país, ni habrá límite para extracción.

La disposición regirá hasta el 30 de junio próximo inclusive, con el fin de que las personas "circulen lo mínimo indispensable para contribuir al aislamiento social" dispuesto por el Poder Ejecutivo para contener la pandemia del COVID-19.

A través de la comunicación A6945, la autoridad monetaria estableció que los bancos no podrán cobrar cargos ni comisiones por las operaciones, tanto como para depósitos, extracciones o consultas.

El organismo subrayó que la medida alcanzará a todos los cajeros automáticos habilitados en el país y remarcó que "no habrá distinción alguna entre clientes y no clientes, independientemente del tipo de cuenta a la vista sobre la cual se efectúe la correspondiente operación".

La iniciativa apunta a que los usuarios puedan retirar efectivo en los cajeros más cercanos en medio del aislamiento obligatorio sin la necesidad de acudir al banco del que es cliente o la red con la que opera habitualmente.

Además, no habrá límites de importe, salvo los que expresamente se convengan por razones de seguridad o resulten de restricciones operativas, ni de cantidad de extracciones.

Es que algunos bancos otorgan la posibilidad de concretar un determinado número de retiro gratuitamente y luego comienzan a cobrar por el resto de las extracciones concretadas.

La iniciativa se da luego de que algunas entidades financieras dieran un primer paso y dispusieran subas en los topes de retiro.

Por la crisis, el organismo dispuso días atrás medidas para moderar el impacto negativo económico de la pandemia y decidió que las entidades financieras tengan disponibles créditos a tasas del 24% anual para PyMEs y que, por otra parte, reduzcan una parte de sus tenencias en Leliq.