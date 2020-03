El superávit en la balanza comercial Nacionales 27 de marzo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 27 (NA). - El comercio exterior registró en febrero último un superávit de US$ 1.129 millones, que casi triplicó al del mismo mes del 2019, en un período en que aún no impactaba en la Argentina el coronavirus.

Así, se elevó a U$S 2.151 millones el saldo comercial en el primer bimestre del año, informó el INDEC.

En febrero las exportaciones llegaron a U$S 324 millones y disminuyeron un 2,8% respecto de igual mes del año anterior, por la caída del 2,2% en los precios y del 0,6% en las cantidades vendidas al exterior.

Las importaciones sumaron en el segundo mes del año U$S 3.195 millones y registraron una baja interanual del 20,1%, porque las cantidades importadas bajaron 16,5% y los precios se contrajeron 4,3%.

El superávit comercial superó en más del 160% el saldo favorable del primer bimestre del año anterior, de US$ 823 millones.

Se alcanzaron importaciones por US$ 6.729 millones y exportaciones por US$ 8.880 millones, en el mismo período.

El superávit comercial se debió principalmente a una caída en las importaciones (US$ 803 millones), que fue superior al descenso en las exportaciones (U$S 124 millones), en un mes en el que todavía no impactó la retracción del comercio mundial provocada por la crisis del coronavirus.

En febrero, los principales socios comerciales (tomando en cuenta la suma de exportaciones e importaciones) fueron Brasil, China y Estados Unidos.

Las exportaciones en el Mercosur, especialmente a Brasil, alcanzaron U$S 836 millones y las importaciones U$S 692 millones de dólares durante el segundo mes del año, con un saldo comercial superavitario de 144 millones de dólares para el primer bimestre.

Los superávit más importantes del año se registran con los países del Medio Oriente, por US$ 444 millones, Aladi con US$ 350 millones y la India con US$ 252 millones.

Los déficits más significativos se registraron en el primer bimestre frente a China, por US$ 861 millones, los países del NAFTA (Estados Unidos, Canadá y México) con US$ 350 millones y la Unión Europea por US$ 199 millones.