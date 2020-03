Quinto caso de un rafaelino y 55 en Santa Fe Locales 27 de marzo de 2020 Redacción Por El último informe epidemiológico registró anoche 12 nuevos casos positivos, lo que suma un total de 55 en la provincia sumado a los 4 que se habían registrado durante la mañana del jueves, 16 más que en la jornada del miércoles. En tanto, en Buenos Aires un rafaelino dio positivo de COVID-19 y ya son 5 los ciudadanos de nuestra ciudad infectados. Hay 89 casos en estudio.

A medida que pasan los días, también van aumentando los casos positivos de coronavirus en nuestra provincia. Tras una conferencia bastante demorada, anoche autoridades del Ministerio de Salud dieron el reporte epidemiológico sobre la situación del Covid-19 en el territorio santafesino. En este sentido, hubo 12 casos positivos nuevos, que suman un total de 55 casos confirmados en toda la bota santafesina más los 4 que se habían anunciado durante la mañana de este jueves. Mientras tanto, son 89 las personas que continúan en estudio (casos sospechosos). De los 12 positivos nuevos, hay 9 que tienen un antecedente de viaje a un país donde hay circulación de virus; dos que tuvieron contacto con otro caso que fue confirmado, y un último sobre el cual “estamos en investigación epidemiológica, porque aparentemente no habría tenido un viaje (a zonas endémicas del exterior)”, dijo la directora provincial de Epidemiología, Carolina Cudós. Los casos nuevos son: 5 de Santa Fe, 2 de Rosario, 1 de San José del Rincón, 1 de Vera, 1 de Franck,1 de Humboldt (estas últimas dos se tratan de dos localidades cercanas de nuestra población) y 1 de Casilda.



UN RAFAELINO MAS

Por su parte, durante las primeras horas de ayer se dio a conocer un quinto caso positivo de coronavirus de un ciudadano rafaelino, quien se encuentra en la ciudad de Buenos Aires proveniente del exterior. Con respecto a esta situación, le detectaron fiebre, lo aislaron y está internado en un sanatorio de Capital Federal mientras su familia está aislada y no ha desarrollado ningún síntoma. El señor presenta una evolución favorable y su familia está siendo monitoreada permanentemente sin presentar síntomas. Cabe consignar que hasta el momento habían dado positivo tres mujeres, una de ellas de 10 años, y un hombre que se encuentra internado en Jesús María. Por su parte, en Humboldt dio positivo un hombre que regresó del exterior y presentó síntomas, mientras que en Franck, el caso tiene como protagonista a un profesional de la salud que se contagió en Esperanza “con nexo epidemiológico positivo”.



NO HAY CIRCULACION COMUNITARIA

En conferencia de prensa, la directora provincial de Epidemiología, Carolina Cudós, informó durante la mañana que no hay circulación viral de coronavirus en el territorio y explicó algunas dudas planteadas en cuanto a casos positivos que se registraron en las últimas horas. En tal sentido, según indicó la funcionaria, “la mayoría de los pacientes han tenido un antecedente de viaje fuerte o un contacto con un viajero o con otro caso confirmado”. “Hay algunos casos que se encuentran en investigación porque el nexo no es tan fuerte, se considera epidemiológicamente, según lo acordado con nación, que todavía no estamos con una circulación en la comunidad, son casos asilados pero que uno cuando empieza a investigar se encuentra que sí había tenido contacto. "No tenemos circulación viral en la población”, explicó, aunque admitió que “sí tenemos dos personas también que han adquirido el coronavirus en Chaco y Ciudad de Buenos Aires”. Con respecto al personal médico del 107 que dio positivo para coronovirus, la especialista confirmó que “hizo su última guardia 48 horas previas a comenzar con síntomas, por lo cual, no contagió antes”. “Las personas que estuvieron trabajando o trasladada por el no corrieron ningún riesgo; la persona contagia solamente cuando comienzan los síntomas”, manifestó.

Otro dato significativo: desde que se dictó el aislamiento social, preventivo y obligatorio (20 de marzo) a la fecha, se realizaron 3.864 aprehensiones por violación de la cuarentena obligatoria en todo el territorio provincial.