La oposición en diputados votó su propia Ley de Necesidad Pública

El FPCyS votó ayer miércoles su propio mensaje de Ley de Necesidad Pública, otorgándole al Poder Ejecutivo autorización de endeudamiento por $ 37 300 millones de pesos, entre los que están incluidos 6 mil millones de pesos para atender la emergencia por el COVID-19. El peronismo, por su parte, les pedirá a los senadores que en la sesión de este jueves autoricen un programa de endeudamiento por 10 mil millones de pesos para la emergencia COVID-19.

Mientras tanto, el Gobernador Perotti ya tiene redactados dos decretos de emergencia para solicitar, ad referéndum de la legislatura que este miércoles los Diputados del FPCyS convalidaron, 6 mil millones de pesos para atender la emergencia COVID-19.

El máximo interés y tensión política estará centrada en los 19 senadores, básicamente los 11 peronistas que conforman la mayoría, que este jueves deberán optar por darle sanción definitiva al expediente votado en diputados ó insistir, sea con el texto aprobado hace un par de semanas atrás, u otro nuevo confeccionado en las últimas horas por el Poder Ejecutivo, y que era el dictamen de la minoría peronista de diputados.

Si los senadores no transforman en ley el expediente votado en diputados, es probable que todo quede en agua de borrajas pues difícilmente la legislatura vuelva a sesionar.



LA TENSA SESION

DE DIPUTADOS

Con el guiño del oficialismo para constituir la Cámara en Comisión y no tener que recurrir a los dos tercios para sesionar, el FPCyS – a la sazón mayoría – en diputados aprobó por 22 votos favorables contra 8 negativos y 3 abstenciones su propio texto de Ley de Necesidad Pública, que contempla además una partida excepcional de 6 mil millones de pesos para la emergencia COVID-19. Hubo 16 ausencias.

La corta sesión “de emergencia” acotó los discursos solamente al presidente del interbloque del FPCyS Pablo Farías, al presidente de la bancada peronista Leandro Busatto y a los diputados Rubén Giustiniani y Carlos del Frade. No estuvieron en el recinto la totalidad de los bloques Somos Vida de Amalia Granata y Juntos por el Cambio.



BUSATTO: "LA OPOSICION NO

RECONOCE LA EMERGENCIA

En este sentido resaltaron en el vacío del hemiciclo, sin periodistas y con mínimo personal legislativo, las aceradas palabras de Leandro Busatto quien acusó al FPCyS de “tabicar políticamente para que el Poder Ejecutivo no pueda gobernar”, señalándolos como una “trinchera política” para que Omar Perotti no gobierne. “No quieren reconocer que dejaron una deuda de 29 mil millones de pesos y un déficit fiscal de 19 mil millones de pesos”, asestó.

Busatto redobló la apuesta en nombre del Poder Ejecutivo, anunciando que este jueves en la sesión de Senadores, donde el oficialismo tiene mayoría, se ingresará un proyecto para autorizar al Poder Ejecutivo a endeudarse para la emergencia sanitaria por el coronavirus, ya no por 6.000 millones de pesos como había planteado el gobierno a través de dos decretos, sino por 10 mil millones de pesos.

Golpe por golpe, porque el proyecto de Ley de Necesidad votado por el FPCyS autoriza un fondo especial de 6.000 millones de pesos para la emergencia sanitaria.



FARIAS: "LE DAMOS HERRAMIENTAS

AL PODER EJECUTIVO"

Pablo Farías había señalando que hasta las dos de la tarde previo a la sesión estuvieron discutiendo con el Ministro de Economía Walter Agosto los pormenores de los textos, “pero llegó un momento en que el Ministro dijo “hasta acá llegamos”, reveló. Farías hizo notar que los tres mensajes que anduvieron dando vueltas (el del FPCyS, el del PJ y el de Giustiniani) “tenían una gran cantidad de similitudes; eran muy parecidos”.

¿Qué falló entonces?. Lo intentó revelar el diputado Carlos del Frade (FSyP): “esto no pasó por la guita señores, estábamos a dos puntos de las coincidencias, esto es una cuestión política”, infiriendo y coincidiendo con Busatto en que el FPCyS le pone palos en la rueda al gobierno de Omar Perotti. Y lo dejó muy en claro y sin cortapisas rematando su discurso: “los que hoy creen que ganaron, rompan el espejo porque les está mintiendo”.



NO A LA DELEGACION DE

FACULTADES NI DISCRECIONALIDADES

Desde nuestra óptica periodística, ocurrió lo que este Diario viene anunciando desde siempre: la oposición no quiere otorgarle al Gobernador Perotti lo que considera son delegaciones de facultades (mucho menos, dicen, camufladas con el argumento de la emergencia sanitaria) insertas nuevamente ahora en el dictamen de minoría del PJ; y Farías lo deslizó con mucha sutileza en sus cuidadas palabras: “no vamos a violentar cuestiones constitucionales”, ó “hay cuestiones que como legisladores estamos dispuestos a defender”.

Tampoco el ex Ministro de Gobierno de Lifschitz dejó pasar por alto que su proyecto les permitiría a los municipios y comunas recibir los importantes aportes dinerarios contenidos en la Ley de manera directa, “sin tener que pasar por la voluntad del Poder Ejecutivo”, y tener que someterse “a desgastantes negociaciones”; ergo: nada de discrecionalidades de acuerdo al signo político del solicitante.

Farías de paso se ocupó de visibilizar que el Poder Ejecutivo tiene un plazo fijo de 10 mil millones de pesos; que fueron ellos los que en un borrador acercado al Ministro de Economía Agosto hace un par de semanas ya incluían una partida de 6.000 millones de pesos para atender emergencias sanitarias. Y lo más importante: le permiten al Poder Ejecutivo un endeudamiento por 37.300 millones de pesos (donde están incluidos los 6 mil millones para la emergencia por el coronavirus).

Quedó como eco en la Cámara de Diputados el enojo de Leandro Busatto: “el FPCyS solo quiere generar más tensión política con el Poder Ejecutivo”, disparó.

La palabra final la tienen este jueves los 19 senadores. Porque es probable que, como anticipó Farías citando al propio Gobernador Omar Perotti: “vamos a un aislamiento mayor en las próximas semanas, y es probable que ya no haya mas sesiones”.