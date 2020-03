Suspenden los vuelos de repatriación de argentinos varados en el exterior Nacionales 26 de marzo de 2020 Redacción Por El presidente Alberto Fernández aseguró que "por ahora los regresos" al país "están suspendidos" y les pidió a los que permanecen fuera de la Argentina que esperen.

BUENOS AIRES, 26 (NA). - El presidente Alberto Fernández anunció ayer que "por ahora" los regresos de argentinos que quedaron varados en el extranjero "están suspendidos", con la excepción de los mayores de 65 años. "Hemos decidido no ingresar más gente, por lo tanto he instruido al canciller (Felipe Solá) para que ayude con recursos a los que estén en el exterior hasta que podamos ordenar este tema", anunció este miércoles por la tarde el jefe de Estado.

En una entrevista con el canal Telefe, el mandatario subrayó que "por ahora los regresos están suspendidos", al responder una consulta sobre los numerosos argentinos que quedaron varados en el exterior en medio de la pandemia de coronavirus.

"Estamos tratando de reglamentar solamente el ingreso de los mayores de 65 años porque son los que más riesgos tienen", precisó el Presidente, quien indicó de esta manera cuál será la prioridad para la repatriación de ciudadanos que viajaron al exterior en las últimas semanas.

Además, Fernández dijo que las personas que se encuentran fuera del país "salvo algún caso excepcional que lo justifique, van a tener que esperar el momento del regreso" y que eso va a ocurrir "cuando el riesgo en Argentina sea manejable".

El Presidente confirmó también que el aeropuerto de Ezeiza no está cerrado y dijo que "simplemente no vamos a generar vuelos". "Ezeiza no está operativo porque no estamos autorizando vuelos", explicó.

El último fin de semana, el Presidente cuestionó en diferentes medios que más de 20 mil argentinos decidieron viajar igual al exterior, a pesar de que el coronavirus ya había sido declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Hasta este miércoles, Aerolíneas Argentinas repatrió desde el pasado 13 de marzo, unas 11.780 personas que se encontraban en el exterior, a las que se sumaron los 140 argentinos que fueron traídos desde Perú en dos Hércules de la Fuerza Aérea el pasado fin de semana.

En tanto, la aerolínea Latam desde el jueves 19 de marzo y hasta este lunes regresó al país con 9.800 argentinos en 59 vuelos provenientes de Cancún, Punta Cana, Santiago de Chile, San Pablo y Estados Unidos. Al mismo tiempo, realizó vuelos llevando a más de 4.100 extranjeros a sus países en 57 vuelos.

Si bien en un principio, el Gobierno sólo había autorizado a Aerolíneas Argentinas para efectuar los vuelos sanitarios, luego fueron autorizadas varias líneas aéreas extranjeras para concretar viajes con el mismo fin en los que llevaban de regreso a extranjeros desde Ezeiza y traían a argentinos varados en diferentes lugares del mundo.

En este contexto, la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) denunció ayer a la embajadora argentina en Rusia, Alicia Castro, por "desestabilizar" supuestamente con "una campaña de desinformación pública" a los vuelos de repatriación en medio de la pandemia por el virus Covid-19.

En un comunicado de prensa, el gremio que encabeza Juan Pablo Brey acusó a Castro, ex secretaria general de ese mismo sindicato, de tratar de "generar psicosis colectiva en la actividad y directamente impedir que nuestra aerolínea de bandera pudiese llevar a cabo los vuelos de repatriación".