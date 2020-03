Financiamiento a productores SUPLEMENTO RURAL 26 de marzo de 2020 Redacción Por "Bayer invierte en el país U$S 600 millones por año, y destina la misma cifra en financiar a productores".

Desde que culminó el proceso de fusión y Bayer tomó el control de Monsanto, la nueva empresa se ha focalizado en ofrecer servicios integrales para los productores agrícolas.

"Ofrecemos el mejor germoplasma con la mejor estrategia para protegerlo y maximizar los rendimientos!", manifestó Christophe Dumont, presidente de Bayer Cono Sur, de acuerdo a un informe de AgroVoz.



ESQUEMA DE "UNO A UNO"

Dentro de esa estrategia, la apuesta de la compañía por la agricultura argentina es determinante, con un esquema "uno a uno", en cuanto a inversión y financiamiento.

"Bayer invierte en el país 600 millones de dólares por año en investigación y semillas, y destina la misma cifra en financiar a productores", agregó el ejecutivo de la empresa alemana.

Con el liderazgo en el mercado de maíz, el cultivo que más ha crecido en las últimas campañas en Argentina, el semillero no descuida la innovación en soja; si bien no está incorporando nuevas biotecnologías –debido a la falta de un marco regulatorio que disponga una retribución por su uso– sigue mejorando el germoplasma para la oleaginosa.



LA FACTURACION

La facturación de Bayer trepó un 42 por ciento en el primer trimestre tras la compra de Monsanto,

En la última edición de Expoagro, por ejemplo, se pudo apreciar en el plot la variedad AW 4736 IPRO de Asgrow, con la tecnología Intacta que le confieren una mayor tolerancia del glifosato y a insectos (plagas lepidóptera).

En la campaña 2018/2019, la variedad mostró una gran performance en planteos productivos en el sur de Córdoba.



RELACIONADO A INNOVACION

"Seguimos apoyando la necesidad de contar con un marco jurídico para desarrollar la innovación de manera sustentable en Argentina. Estuvimos el año pasado cerca de tener una nueva ley, pero el proyecto perdió estado parlamentario. Continuamos trabajando dentro de las asociaciones que nos representan para alcanzarla", destacó Dumont.



LO ESTRATEGICO

Con una visión que incluye no sólo ofrecer tecnología, ya sea en semilla o en insumos para su protección, el servicio al productor –con lo digital como soporte– pasó a ser estratégico para Bayer.

Lanzada en la actual campaña agrícola, la plataforma on line FieldView ya cuenta con un millón de hectáreas.

Según Dumont, la herramienta además de ser una aliada del productor, ya que le permite sembrar de manera más eficiente en cada ambiente, lo es también del medio ambiente, ya que se traduce en un menor uso recursos naturales e insumos.

"De esta manera, el sistema contribuye con el compromiso de Bayer de reducir el impacto ambiental en un 30 por ciento para 2030", indicó el directivo.