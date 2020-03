Pymes lácteas buscan nuevos horizontes en la exportación de su producción SUPLEMENTO RURAL 26 de marzo de 2020 Redacción Por La Agencia ProCórdoba reunió a cuatro pymes lácteas, un grupo de alfalfa y una aceitera que tienen su horizonte en la exportación de su producción, y se contó con la presencia de Eduardo Accastello, ministro de Industria, Comercio y Minería.

La iniciativa de la Agencia se encuadra en el Programa de grupos asociativos, en el que recibirán asistencia durante dos años para la ejecución de un proyecto exportador y con la premisa de estructurar una sinergia como elemento distintivo en la búsqueda de mejorar la competitividad.

Desde la coordinación del espacio relacionado con la alfalfa se señaló que la exportación de forrajes tiene un horizonte promisorio, y para ello se avanza en los estándares de calidad, pero constituye un desafío alcanzar los volúmenes y la dinámica que demandan algunos destinos comerciales.



REUNION EN ABRIL

EN CATAMARCA

El ministro Accastello, asumiendo una demanda que estableció el gobernador cordobés Juan Schiaretti de un trabajo conjunto con otras provincias, refirió a que en la primera quincena de abril se reunirá con su par de Catamarca para coordinar esfuerzos en el área de alfalfa, donde esta Provincia tiene acuerdos para envíos a Arabia Saudita.



RECONVERSION

INDUSTRIAL

"Esto tiene que ver con una reconversión industrial en los tambos que estamos impulsando y para ello hemos establecido un convenio con el Banco de Córdoba para financiar proyectos. Para nosotros la industrialización de los forrajes es un puntal de toda esta estrategia y para ello queremos replicar una experiencia que lleva adelante la provincia de San Luis en este sentido. Estamos trabajando para que BanCor, el Bice o alguna otra institución bancaria privada acompañe este proyecto", señalo Accastello.



DESARROLLO DE

OTRA PLANTA

El ministro de Industria, Comercio y Minería señaló que se trabaja para el desarrollo de otra planta semejante a la de Calchín, para ampliar volúmenes de procesamiento y manufacturación de pasturas. Y para precisar subrayó que se trabaja en los parámetros de humedad en la composición de fardos y en la logística y transporte.

"Con el gobernador trabajamos en lo que denominamos Matriz Productiva de Desarrollo Córdoba 2030 y la base de este concepto reside en acompañar la producción con el objetivo de incrementar el valor agregado de tal modo que un una década podamos duplicar el producto bruto geográfico provincial", anunció con énfasis Accastello, de acuerdo a lo publicado por TodoAgro.



PROCESAMIENTO

DE ALFALFA

Por otra parte, el funcionario precisó que se trabaja en la implementación de una planta de procesamiento de alfalfa, que aún no tiene decidido el lugar de asiento y que se trata de un proyecto de inversión cercano al millón de dólares.



BUSCA DE NUEVOS

HORIZONTES

A su turno, Alvaro Ugartemendía -de la empresa villamariense Capilla del Señor- se refirió al grupo de pymes lácteas que bajo el nombre de "Sensaciones Queseras", está conformado por empresas pertenecientes a un mismo sector de actividad, que elaboran productos diferentes pero complementarios y tienen la coordinación del licenciado Ramiro Farías, titular de la consultora Farías Consultores.



CALIDAD DE PROCESOS

Tienen como bandera la calidad de procesos, la diferenciación, calidad y variedad de productos, en segmentos no tradicionales. "Estamos listos para asumir los niveles de calidad y trabajaremos mucho para ampliar la escala y así asistir la creciente demanda. Tenemos experiencia de asistencia a ferias y espacios de contacto con interesados en la producción láctea de nuestra región pero creo que nos falta coordinación para compartir un camión y un mismo cliente. Eso es un episodio importante que, junto a compartir nuestras experiencias productivas no puede hacer dar un salto cualitativo", sentenció Ugartemendía.

Además de Capilla del Señor, este grupo está integrado por Savaz SRL, Granja SRL, Tambo Don Santiago y Cotahua de la Cooperativa de Tamberos de Huanchilla.



ES TIEMPO DE

EXPECTATIVAS

Al final, desde el sector olivícola del Noroeste cordobés se refirieron a las expectativas que crea esta iniciativa, con vasta experiencia en comercializar productos muy reconocidos en nuestro país pero con rodaje casi nulo en el comercio internacional.