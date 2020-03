Cómo se debe actuar en la cosecha de granos frente al preocupante contexto del Coronavirus SUPLEMENTO RURAL 26 de marzo de 2020 Redacción Por Un equipo de especialistas del INTA junto a referentes de universidades y del sector privado, elaboraron una serie de recomendaciones para evitar la transmisión del Coronavirus en las tareas de cosecha y almacenamiento de granos de la presente campaña.

La campaña de cosecha en la región pampeana argentina frente al contexto del nuevo Coronavirus COVID-19, tendrá algunas particularidades que merecen ser resueltas adecuadamente.

Las recomendaciones de las autoridades sanitarias nacionales, sumadas a las limitaciones de circulación, transporte y entrega de los granos, son algunas de las características que condicionarán el trabajo de cosecha, almacenamiento y logística de la campaña gruesa.



ANTICIPACION Y

PREVISION

Teniendo en cuenta que el 80% de la producción de la campaña 2019-2020 se cosechará en los próximos 45 días y que la logística de cosecha, transporte y almacenamiento de granos estará muy condicionada por las situaciones de público conocimiento, la clave será la anticipación y previsión.

Un pormenorizado informe periodístico de TodoAgro, señala que de acuerdo con los especialistas que trabajan en el Proyecto Agricultura de Precisión y Mecanización Agrícola del INTA, este año "será clave acordar anticipadamente la logística y asegurarse que los equipos estén en el campo al momento necesario”. “En caso de que existan restricciones de circulación y traslados de maquinaria, contar con los servicios de cosecha, poscosecha y logística de granos en el campo en el momento necesario, será determinante para realizar un buen trabajo", recalcaron los técnicos.



PARA NO CORRER

UN RIESGO

Ante una situación compleja como la de esta campaña, se deberá realizar la cosecha con la mayor eficiencia posible y, para no correr el riesgo de formar un cuello de botella para levantar y almacenar la producción, deberíamos evaluar la recomendación de iniciar la cosecha hasta con 2% más de humedad por sobre el parámetro de recibo (en soja, cosechar hasta con 15.5 a 16% de humedad).

"En un día de condiciones climáticas normales, ese porcentaje se reduce durante la jornada de trabajo", remarcaron los especialistas.



FRENTE AL CONTEXTO

DEL CORONAVIRUS

Además de las precauciones básicas recomendadas por el Ministerio de Salud de la Nación y de la OMS para la prevención del nuevo Coronavirus COVID-19, que son el lavado de manos con agua y jabón regularmente, evitar el contacto directo y permanecer a una distancia mayor a 2 m, toser o estornudar en el pliegue del codo, ventilar los ambientes, no compartir vajilla o utensilios de uso personal, y no llevarse las manos a ojos, nariz y boca, entre otros; un equipo de técnicos del INTA junto a otros especialistas del sector privado, elaboraron una serie de recomendaciones para tener en cuenta en las tareas de cosecha, almacenamiento y logística de granos de la presente campaña.



RECOMENDACIONES

* Mantenga bien informado al equipo de trabajo. Es importante concientizar a todos los operarios y personal de campo sobre los riesgos de contagio para tomar las precauciones y evitar la transmisión del Coronavirus. Distribuya sólo información oficial para evitar trascendidos e información falsa que pueda producir pánico. Lo más importante son las personas, su salud y sus familias, por lo tanto, es primordial atender e invertir en su cuidado.

* Restringir el acceso a personas de riesgo (personas mayores de 60 años, personas con enfermedades de base, respiratorias y las que tienen afecciones como diabetes).

* Antes de iniciar las actividades de cosecha y poscosecha, acuerde la metodología de trabajo con el equipo interno y externo (productor, asesor, contratista, operarios, camioneros, acopiadores, etc.); y en lo posible, mantenga comunicación por telefonía celular para evitar el contacto directo.

* Evitar el contacto directo en todas sus formas y en caso de ser imprescindible, tomar las medidas de prevención antes y después del contacto. Para evitar rondas de mates, es recomendable llevar su propio equipo, como así también la vajilla personal (cubiertos y vaso) y elementos de aseo personal (toallas y otros).

* Reducir al máximo la movilidad de personas y solicitar a proveedores que los servicios sean prestados por las mismas personas (camioneros, maquinistas, asistentes).

* Procurar realizar la menor movilización granos en esta época. Se sugiere prever el almacenamiento en estructuras propias disponibles en los establecimientos o programar el almacenaje en silo bolsas (previsión de bolsas y equipos para embolsado de granos).

* Evite aglomeraciones de personas, tanto en las actividades laborales como en campamentos, casilla, rondas, reuniones, etc.

* Limpie y desinfecte meticulosamente los elementos que necesariamente se compartan con contacto directo (carta de porte, llaves, herramientas, lapicera, memoria del monitor de rendimiento, etc.).

* Disponer agua limpia, jabón y rollos de papel secante en la maquinaria de campaña, como en tolvas, cosechadora y especialmente en la casilla rural, para que el personal pueda lavarse regularmente las manos de forma adecuada.

* Casilla rural: por tratarse de un lugar crítico para el contagio por los espacios reducidos, se recomienda turnarse para las comidas y exigir barbijos (tipo Nº), también para el descanso. Es sumamente importante mantener la higiene con desinfectantes y lavandina en este espacio de convivencia.

* Las cosechadoras, tractores y camiones deben ser ocupados únicamente por el operario capacitado, evitando los acompañantes.

* Antes de un relevo en la operación de la maquinaria, limpiar y desinfectar adecuadamente el puesto de comando.

* En el caso de uso compartido de vehículos de asistencia técnica, como camionetas, desinfectar de manera regular. La opción recomendable para evitar contagios, es evitar el uso compartido.

* Limpiar, desinfectar y ventilar regularmente los habitáculos de la maquinaria, la casilla rural, galpones, hogares y vehículos de asistencia técnica.

* Reforzar el uso de elementos de seguridad e higiene personal como guantes y barbijos (tipo Nº 95) para operarios de maquinaria y plantas de acopio. Además de prevenir el contagio del Coronavirus, se evita el contacto con polvo, hongos, micotoxinas, insecticidas, insectos y roedores.

* Designar un operario del equipo como responsable del control y cumplimiento de las medidas de prevención y la provisión de productos de higiene para el personal y la limpieza de maquinaria.

* ¡Importante! Ante la presencia de fiebre y síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria), no auto medicarse, ni subestimar ninguna manifestación clínica; consultar telefónicamente de manera inmediata al 0800-222-1002 (desde cualquier punto del país).