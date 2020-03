Zbrun: “El fútbol pasó a una instancia secundaria” Deportes 26 de marzo de 2020 Por Martin Ferrero El presidente de Liga Rafaelina se refirió a las prioridades que hoy en día hay que tomar en relación al COVID-19 que afecta a todo el mundo. Además, deslizó que ligas vecinas manejan como posible fecha de reinicio de actividades para agosto.

FOTO ARCHIVO SIN ACTIVIDAD. / El estadio de Ferrocarril del Estado, uno de los tantos escenarios que permanece cerrado y sin rodar la pelota. FOTO ARCHIVO MESA DIRECTIVA. / Fabián Zbrun, presidente liguista, junto a otros dirigentes del fútbol doméstico.

Por estas horas toca poner una pausa, entre tantas cosas, al fútbol de Liga Rafaelina y priorizar la salud, evitando la expansión de la pandemia del coronavirus COVID-19. Por primera vez en mucho tiempo –si no es algo histórico- dejará de roda en las canchas del fútbol doméstico la pelota, por problemas sanitarios. Serán días difíciles para todos los deportistas, los dirigentes, hinchas y todo lo que envuelve a dicho deporte en el ámbito local. La pausa es necesaria.

“Hay que poner la pelota contra el piso y esperar”, señaló Fabián Zbrun, presidente de Liga Rafaelina de Fútbol, en charla telefónica que tuvo con este medio.



-¿Cómo se vienen comunicando con los clubes?



-Tenemos un grupo de Whatsapp en donde están los delegados de los clubes, que lo llamamos Consejo Directivo, y cualquier duda estamos conectados por ahí. Por lógica los clubes están todos parados, por ahí en los pueblos fue más fácil la situación, más controlable. Pero todos tenemos una prioridad y primero está la salud de los chicos, de todos nosotros, el fútbol ha pasado a una instancia secundaria.



-Quizás sea apresurado hablar de una posible fecha de regreso a la actividad, pero sí que cuando esto ocurra se deberán reestructurar los torneos.



-Si, sin dudas. Me llamó la gente de Ferro para informarme que ellos están preparando una reforma para los torneos, que seguramente se va a hacer pero me parece que no es el momento de hablar de esto, hay que esperar que pasa y cómo continúa todo. Hemos estado hablando con otras ligas, uno tiene contacto con los presidentes de ligas vecinas, y en algunas están tomando como inicio de los torneos el mes de agosto, hay que esperar y ver día a día como estamos.



-Por lo pronto, todo cancelado hasta el 31.



-Habíamos quedado que nos volvíamos a jugar el martes 31, en teoría el último día que había dado el Gobierno de cuarentena pero por cómo viene todo, al parecer, se va a extender un poco. Hasta que no se termine esto o por lo menos se pueda comenzar a circular de manera normal nos vamos a mantener comunicados por el teléfono.



-Desde el primer momento todos los clubes estuvieron de acuerdo con la determinación de parar todo.



-El 100% de los clubes están todos de acuerdo con que debemos quedarnos todos en casa, fomentar esta medida porque es fundamental. Hay que poner la pelota contra el piso y esperar. Nadie queda exento de lo que pasa, es momento de cuidar cada uno a su familia, los clubes cuidar a los deportistas, los chicos y a los mismos dirigentes, que para todos los que estamos pasados un poquito de edad, el tema es muy especial.

Los clubes, de los 38 que hoy forman la liga rafaelina, no hubo uno que se haya puesto en contra o no esté de acuerdo con las medidas.