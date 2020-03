Rafaela Ayuda Locales 26 de marzo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Dadas las circunstancia por las que atraviesa el país, hemos juntado nuestras voluntades agrupándonos bajo la Iniciativa de Rafaela Ayuda para le elaboración de barbijos, batas y polainas para ser entregados al hospital Jaime Ferre.

Este grupo de gente que trabaja desinteresadamente esta liderado por Alfredo y coordinado por Patricia y por mas de 40 colaboradoras y se sostiene gracias a las donaciones de las personas y empresas que que nos proveen la materia Prima para la confección de los mismo. (Estudio Contable SAIPE, La casa de los mil Disfraces, Jorge Ghiano, Batucada Quimey) Todo lo que realiza Rafaela Ayuda OK, está bajo supervisión de profesionales de la Salud.

Además, Nicolas Briggiler está trabajando en la elaboración de Mascaras faciales, quien en una charla informal que tuvo con Marcelo Lombardo, comenzó el desarrollo de la idea. Conjuntamente con Eduardo López, Guillermo Weiner y Marcelo Canavesse, se contactaron con Rafaela Ayuda OK para dar a conocer la misma y para la distribución de ellas. Desde ese momento el grupo comenzó a crecer y ya son 21 quienes trabajan en el proyecto. De ahí en mas esto logro una resonancia nivel país y la noticia llego a varias provincias quienes se contactaron y por lo cual se tomo la decisión de enviar la matriz a diferentes lugares que lo necesitaran. Para seguir con el trabajo que ellos están realizando se necesita Acetato de 200 micrones y elástico de 2 cm. Para donar dichos materiales se tienen que comunicar al cel . 3492-275761

Vale aclarar que todo lo confeccionado será donado a los centros de salud locales o zonales

Quienes quieran sumarse tanto la confección como para las donaciones podrán comunicarse al cel . 3492-275761 o por face Rafaela Ayuda OK

Dejando expresamente aclarado que Rafaela Ayuda es un grupo sin fines de lucro, por lo tanto no recibe dinero, ni compra ni vende lo que genera o consigue.

Si tenes friselina de 40gs y 50 gs y eslastico e hilos, no importa los colores, para la confección de batas, polainas y barbijos comunicate con cel . 3492-275761