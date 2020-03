"Mi meta es poder ganar las 24 Horas de Le Mans" Deportes 26 de marzo de 2020 Redacción Por EL SUEÑO DE JOSE MARIA LOPEZ

FOTO WEC JOSE MARIA LOPEZ. Piloto de Toyota en el Campeonato Mundial de Resistencia.

José María López charló amenamente con Carlos Alberto Legnani (h), a través de la plataforma de Instagram, desde su hogar de Río Tercero (Córdoba).

"Estoy cumpliendo con la cuarentena, porque estuve en Estados Unidos y volver a Europa era una incertidumbre. Vine justo a tiempo, porque después se cancelaron todos los vuelos", afirmó "Pechito" sobre su viaje.

Mientras cumple con el aislamiento, se preocupa por su actividad física para estar en forma cuando se retome la actividad. "Es importante entrenar y estar al 100% porque cuando esto termine hay que estar a pleno y a nivel competitivo", aseguró el cordobés, quien recordó que durante su primer viaje a Italia, con 15 años, hacía un trayecto desde donde vivía hasta el taller en bicicleta, y esto le sirvió para ejercitarse.

"Pechito", quien alterna entre Córdoba y Mónaco sus residencias, sabe que son tiempos difíciles por la prevención del coronavirus, y lo importante es cuidarse y acatar las medidas de cuarentena. "Es una triste realidad la que nos toca vivir a todos, estos momentos nos ayuda a encontrarnos con la familia, y desconectarnos de una actividad en donde estamos estresados", argumenta sobre estos momentos especiales.

Una vez que se las carreras vuelvan a disputarse, ¿cuáles son sus prioridades? "Todavía tengo objetivos para cumplir en Europa. Mi carrera está siempre impulsada por metas y hoy me meta es ganar las 24 Horas de Le Mans, cuando la cumpla será otra cosa. Siempre busco cómo seguir creciendo como piloto y persona, y cuando sienta que ya está todo cumplido, será el momento de pegar la vuelta", confía.

Además dejó en claro que la carrera emblemática en la pista francesa es impactante. "Cuando llegás sabés que tenés una oportunidad. Es dura porque hay muchos pilotos con muy buenos autos. Es una carrera fantástica a la que llegás a amar y odiar al mismo tiempo, como me pasó el año anterior, porque uno vive para esa carrera", reconoció López.

En su amplia trayectoria, el riotercerense consiguió llegar a integrar el proyecto Renault, y tuvo la posibilidad de correr en Fórmula 1. "La etapa de Renault en F1 estuvo cerca, porque era entre (Nelson) Piquet Jr. y yo. Si bien había ganado todo en la escuela de Renault tuve que toparme con Heikki Kovailanen. Ambos estuvimos en una misma línea de rendimiento, pero la marca decidió por él porque era más grande", indicó.

"Eso me llevó a correr en GP2 con un auto que no estaba para ganar, y me esforcé en andar más rápido y esto me hizo cometer algunos errores. No es culpa de nadie, pero si contaba con alguien que me guiara pude haberlo conseguido", manifestó sobre sus competencias en Dam's y Super Nova, entre 2005 y 2006.

En 2003 tuvo la posibilidad de manejar un Minardi de F1, en Vallelunga. "Minardi también me quería y el presupuesto era mínimo, pero no se dio porque no tenía el apoyo suficiente. Y después con Renault pudo darse otra vez, pero ya Piquet contaba con el aporte y se subió él", rememoró.

Sobre finales de 2006 y cuando se terminó el vínculo con Renault, retornó a nuestro país, con la intención de retirarse con 23 años de edad. "Cuando volví a la Argentina me instalé en la casa de mis padres, y solo los que estaban en el ambiente del automovilismo sabían y conocían mi trayectoria en Europa. En realidad no tenía ganas de seguir corriendo y estaba desilusionado con todo. Estuve seis meses sin correr", manifestó.

Uno de esos días del verano de 2007, recibe el mensaje de un viejo amigo. "Un día me llama Víctor Rosso y nos encontramos en su estación de servicio en Carlos Paz, junto a mi cuñado y mi hermano. Me dijo que tenía que correr y disfrutarlo, porque yo era un piloto profesional, y así me armó un Honda", auto con el cual empieza su campaña en TC2000, en donde se corona campeón en 2008 y 2009 con la marca japonesa.

Tras varios años, y luego de un rutilante triunfo en la fecha de WTCC que se corrió en Termas de Río Hondo, con un BMW, tuvo contactos con la marca Citroën que formaba su equipo con Yvan Muller y Sébastien Loeb, para conquistar el cetro en 2014, con los C-Elysée, dejando una muy buena impresión en un test con ellos.

"Vivía muy bien acá, corriendo en tres categorías, y me volví a Europa casi sin nada. Cuando pruebo con Citroën aún no tenían el tercer auto confirmado. Y recién me aseguré el 12 de diciembre de 2013, cuando estaba definiendo el campeonato de Top Race en Centenario. Desde ahí tuve que volver a Ezeiza y llegué a Francia el 17", recordó.

Al concluir el programa de Citroën, con tres títulos consecutivos en el WTCC, apareció la posibilidad de correr en Fórmula E, integrando el equipo DS Virgin, y luego el Techetaah y Dragon.

El resto es más conocido. "Pechito" fue convocado para formar parte del equipo Toyota Gazoo Racing en el Campeonato Mundial de Resistencia, en el que buscará el título este año y su tan ansiada victoria en Le Mans. (Fuente: Campeones).