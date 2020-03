El Concejo se reunió para analizar la situación local Locales 26 de marzo de 2020 Redacción Por Si bien el Concejo como Cuerpo Legislativo no tiene actividad oficial a partir de la cuarentena obligatoria que dispuso el gobierno nacional, ayer por la mañana los concejales de los diferentes bloques mantuvieron un encuentro para resolver distintas situaciones vinculadas a las cuestiones sanitarias.

En medio de la inactividad legislativa producto de la cuarentena obligatoria dispuesta por el presidente Alberto Fernández, a raíz de la pandemia por COVID-19, los concejales de la ciudad se reunieron ayer por la mañana a puertas cerradas, para definir acciones coordinadas y de fortalecimiento hacia las disposiciones definidas por el intendente Luis Castellano.

Fue una reunión en donde se conversaron diferentes temas y situaciones que hoy vive la ciudad y son necesarias coordinar con el Ejecutivo y entre los ediles.

Además y a partir de consultas de vecinos, denuncias por el incumplimiento a la cuarentena o negocios que no respetan las restricciones, el Concejo repasó esa información ya que en muchos casos esos datos se duplican o triplican porque los mismos vecinos se contactan con varios de ellos e incluso con otras áreas de gobierno.

También los ediles manifestaron que, le trasladarán al Ejecutivo algunas dudas y consultas que recibieron de los vecinos en relación a la recolección de residuos de patio, que momentáneamente se encuentra totalmente suspendida, la limpieza de veredas en zonas específicas donde las aves generan focos de suciedad, entre otras.

Una de las alternativas posibles que se plantearon es la coordinación con otras instituciones del Estado que puedan colaborar con el mantenimiento de esas labores en los distintos sectores públicos.

También se acercarán algunas dudas receptadas en relación a los comercios que están autorizados a abrir sus puertas pero que además venden productos no alimenticios ni de primera necesidad, como electrónica, bazar, etc.

Por otro lado, acordaron desarrollar una campaña de comunicación a través de las redes sociales y la web del Concejo Municipal para fomentar la realización de las compras en los comercios barriales autorizados para la venta de productos alimenticios o de ferretería. Todo esto con el objetivo de desalentar amplios desplazamientos por la ciudad y disminuir la concentración de personas en los grandes centros de compra, así mismo será un estímulo para favorecer las economías barriales.

Por otra parte, se habló sobre el plan de contingencias que está preparado para que el Hospital Jaime Ferré se constituya como punto receptor de nuevos casos de coronavirus que puedan llegar a registrarse en la ciudad, lo que obligará a los demás centros de salud privados a recibir el resto de patologías que puedan suscitarse, cabe aclarar que lo antes mencionado refiere a acuerdos que el Gobierno Provincial llevará adelante con dichos centros.

Por último, reiteraron su compromiso de trabajar a la par con el Municipio frente a la situación de emergencia sanitaria que vivimos por estos días en todo el territorio argentino, para cuidar a los rafaelinos y prevenir la expansión de casos en la ciudad.



UN JUEVES SIN SESION

A partir de la cuarentena obligatoria y en función de priorizar el aislamiento social, este jueves el Concejo Municipal no sesionará, más allá de los temas que están en agenda y requerirán de tratamientos en el futuro.

La emergencia sanitaria votada en la sesión de la semana pasada antes del DNU firmado por el Poder Ejecutivo Nacional, brindó herramientas al intendente para enfrentar los desafíos que impone la pandemia de coronavirus.

Los ediles suspendieron las reuniones de comisión, las sesiones ordinarias y toda actividad administrativa hasta el 31 de marzo, aunque todo hace suponer que se extenderá la cuarentena.