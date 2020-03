Habrá reestructuración en los torneos Deportes 26 de marzo de 2020 Redacción Por Lo confirmó el propio presidente de LRF, aunque por el momento la atención esté centrada en la lucha contra la expansión del COVID-19.

FOTO ARCHIVO SE VENDRÁN CAMBIOS. / Una vez que pase todo lo referido a la pandemia coronavirus, habrá que modificar lo programado.

El propio presidente liguista, Fabián Zbrun, reconoció que los torneos de Liga Rafaelina de Fútbol deberán sufrir alguna modificación en relación a la diagramación estipulada que tenía la temporada 2020. El COVID-19 obliga –a pesar que aún no se sabe cuándo se podrá reanudar la actividad de manera normal- a cambiar todo lo planificado.



Los dirigentes de Ferrocarril del Estado fueron los primero en dar a conocer que ya se encuentran abocados al tema. El calendario se verá acotado y atendiendo a las posibles suspensiones que se pudieran dar por inclemencias del tiempo o carreras los tiempos no darían para cumplir con los diferentes fixtures.



Por un lado, la única actividad que ya se había puesto en marcha fue el Apertura de Primera A, con la disputa de la primera fecha, el resto aún no comenzó.



En lo referido a los torneos de primera, vale recordar que para este año se habían unificado los dos grupos del ascenso en uno, sólo será Primera B, el cuál agrupa a 21 clubes. La programación de la temporada indicaba un torneo Preparación de cinco fechas divididos en cuatro zonas. Luego el oficial.

Los clubes son: Sportivo Aureliense, San Isidro de Egusquiza, Deportivo Bella Italia, Sportivo Roca, Argentino Vila, Argentino de Humberto, Independiente San Cristóbal, Independiente Ataliva, Moreno de Lehmann, Tiro Federal de Moisés Ville, Deportivo Susana, Juventud Unida de Villa San José, Atlético María Juana, San Martín de Angélica, Sportivo Libertad Estación Clucellas, Defensores de Frontera, Atlético Esmeralda, Zenón Pereyra, Deportivo Josefina, Sportivo Santa Clara, La Hidráulica.



LO JUGADO



La primera fecha del Apertura de Primera A había registrado los siguientes marcadores finales: Ben Hur 2 vs Deportivo Libertad 0, Deportivo Tacural 1 vs Peñarol 2, Talleres de María Juana 0 vs Deportivo Ramona 0, Argentino Quilmes 2 vs Bochófilo Bochazo 0, Brown San Vicente 2 vs Sportivo Norte 1, Atlético de Rafaela 0 vs Florida de Clucellas 2, Deportivo Aldao 0 vs Ferrocarril del Estado 3, Unión de Sunchales 0 vs 9 de Julio 0.



En Reserva, los resultados fueron los siguientes: Ben Hur 2 vs Deportivo Libertad 1, Deportivo Tacural 2 vs Peñarol 3, Talleres de María Juana 0 vs Deportivo Ramona 3, Argentino Quilmes 1 vs Bochófilo Bochazo 0, Brown San Vicente 1 vs Sportivo Norte 0, Atlético de Rafaela 0 vs Florida de Clucellas 0, Deportivo Aldao 1 vs Ferrocarril del Estado 1, Unión de Sunchales 1 vs 9 de Julio 0.