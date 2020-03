Dovizioso dijo que hay jóvenes muy talentosos Deportes 26 de marzo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Andrea Dovizioso (Ducati Team) ha sido uno de los últimos protagonistas ilustres de Sky Sport Italia en el marco de la campaña #CasaSkySport con la que el medio italiano ha contactado con varias celebridades para comprobar cómo viven en pleno confinamiento.

El piloto de Forlí compartió sus opiniones, a través de una videoconferencia, sobre varios aspectos del Campeonato del Mundo de MotoGP después de encadenar tres subcampeonatos consecutivos.

"Digamos que los test no salieron mal", confesó Dovi antes de extraer algunas conclusiones de dichas pruebas de pretemporada.

"No es fácil entender exactamente dónde están los otros porque hay muchas maneras de hacer los test. Hay quienes quieren demostrar que están al frente y quienes no, así que no se sabe quién apretó al 100% en ciertas situaciones", añadió al respecto.

El piloto italiano remarcó que la dificultad radica en entender quiénes fueron los rivales que se destacaron en los test con sus respectivas simulaciones de carrera en lugar de apostar por una vuelta rápida. "Los tiempos salen pero hay que ver cuánto arriesga y aprieta cada uno", señaló.

Recordando la reciente cita de Qatar, lamentó no haber podido participar en el Gran Premio celebrado en el Circuito Internacional de Losail, donde se había impuesto en las dos últimas temporadas y donde había subido al podio en los últimos cinco años de forma consecutiva. "En Qatar habríamos sido rápidos, seguro", reivindicó, antes de matizar que "los rivales son muy buenos".

En ese sentido, el italiano tiene muy presente la gran competitividad de sus adversarios: "Es un año muy especial porque el nivel cada vez mayor con motos cada vez más competitivas y jóvenes cada vez más talentosos".

"Empieza a ser difícil para nosotros, los viejos, pero aún podemos decir la nuestra", continuó, antes de rematar con un mensaje contundente: "Al final, solo la carrera te permite entender realmente en qué punto te encuentras".