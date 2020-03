Wimbledon, en duda Deportes 26 de marzo de 2020 Redacción Por En una reunión de emergencia se decidirá si posterga o cancela el torneo de este año.

Una tras otra fueron suspendiéndose, postergándose, cancelándose las diferentes competencias deportivas 2020. Todavía quedan en pie, entre otras, el Tour de Francia, el British Open de golf y Wimbledon , entre las más importantes y que están más cercanas en el calendario. Y por ende, en zona de riesgo en cuanto a las posibilidades reales de confirmación.

En el caso del célebre Grand Slam británico, la semana próxima será crucial. Los dirigentes del All England Club sostendrán "una reunión de emergencia" en la que podrían tomar una decisión como consecuencia de la pandemia de coronavirus.

Wimbledon debería comenzar el 29 de junio , pero la propagación del COVID-19 podría motivar la suspensión de la prueba, como ya ha hecho con otros grandes eventos deportivos, incluidos los Juegos Olímpicos, la Eurocopa y la Copa América de Fútbol, o el torneo de Roland Garros, otro de los Grand Slams de la temporada tenística, cuya organización lo pasó para septiembre, luego del US Open.

El All England Club "puede confirmar que se continúa una detallada evaluación de todos los escenarios para The Championships 2020 (Wimbledon), incluido el aplazamiento y la cancelación , como consecuencia de la crisis del COVID-19", señalaron los organizadores en un comunicado.

"La dirección del club mantendrá una reunión de emergencia la próxima semana y antes de ella mantenemos comunicación constante con la Federación Inglesa de Tenis (LTA), la ATP, la WTA, la Federación Internacional de Tenis (ITF) y con los otros Grand Slams".

Como consecuencia de la pandemia, todos los torneos del circuito masculino ATP y del femenino WTA quedaron suspendidos hasta el 7 de junio y se congelan las clasificaciones mundiales.