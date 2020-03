Monito Vargas, otro infectado COVID19 Deportes 26 de marzo de 2020 Redacción Por El Monito, jugador de Espanyol, es uno de los futbolistas argentinos afectados por la pandemia. Ya está recuperado. Ahora son seis los deportistas argentinos infectados con Coronavirus.

Matías Vargas fue uno de los seis jugadores del Espanyol de Barcelona que dio positivo de coronavirus. Así lo aseguró Fernando Batista​, técnico de la Selección Sub 23, que le confirmó el propio Monito luego de que tuvieran una conversación por la reprogramación de los Juegos Olímpicos.

"Fui hablando con varios de los jugadores, pero más que nada para ver cómo están desde que pasó esto. El Monito Vargas tuvo el coronavirus, se infectó. Más que nada hablé para saber cómo estaba de su condición física. Se sentía bien, estaba tranquilo", reveló el Bocha en diálogo con TNT Sports.

El Espanyol había comunicado que seis miembros de su plantel y cuerpo técnico han dado positivo en el test del Covid-19. Pero no había especificado los nombres.

"El Monito me dijo que de golpe empezó a sentir cansancio, un poco de fiebre. El creía que podía dar positivo porque ya tenía varios compañeros con el virus. Lo tomó con tranquilidad, como tenía que ser. No salió de su casa, no entró en contacto con nadie. Le dejaban las compras en la puerta, fue muy conciente", explicó Batista, al mismo tiempo que sostuvo que "fue una anécdota, ya pasó y ahora está bien".



SEIS, LOS ARGENTINOS



El caso del Monito se suma al de Paulo Dybala, Maximiliano Richeze (fue dado de alta), Germán Pezzella, Ezequiel Garay y Facundo Corvalán, otros de los afectados por la enfermedad.

Luego de que el futbolista Paulo Dybala confirme que dio positivo en un control por coronavirus, la noticia es que Matías Vargas le sigue en la lista y ya son seis los deportistas argentinos que se encuentran afectados por la enfermedad. El primero de todos ellos fue el ciclista Maximiliano Richeze, quien el 13 de marzo confirmó estar infectado. Quien fuera campeón de ruta en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 estaba en Emiratos Árabes junto con el equipo que integra y en el que el colombiano Fernando Gaviria fue el primero en infectarse. Richeze fue dado de alta.

Tan sólo un día después, el futbolista de Fiorentina Germán Pezzella publicó un mensaje en su cuenta persona de Instagram en la que confirmó también haber dado positivo en un control, aunque aseguró que a esa altura ya no tenía síntomas y se sentía mejor.

Inmediatamente después le siguió el defensor de Valencia Ezequiel Garay, quien también aseguró sentirse bien pero que confirmó estar afectado por el virus COVID-19. El equipo español fue uno de los más afectados de La Liga con un 35% del plantel (jugadores y cuerpo técnico) infectados.

El caso del basquetbolista Facundo Corvalán se conoció el 18 de marzo y éste dio positivo en un control luego de presentar síntomas posteriores a un viaje desde España. Si bien inicialmente se había aislado junto a su madre dado que ambos llegaron juntos desde Europa, ella dio negativo. "Fue incontable la cantidad de gente que tosió sin parar durante todo el viaje", aseguró el joven de 21 años en una carta que publicó luego de dar a conocer la noticia.

Hace unos días fue la confirmación de que Dybala también dio positivo llevaba la cifra total a cinco deportistas afectados por coronavirus, aunque éste también aseguró que tanto él como su novia, Oriana Sabatini -también infectada-, se encuentran en buen estado de salud y aislados en Italia.