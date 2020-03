Briatore asegura que subestimaron el virus Deportes 26 de marzo de 2020 Redacción Por CREE HABERLO CONTRAIDO EN DICIEMBRE

En uno de sus muchos viajes alrededor del mundo, Flavio Briatore sospecha que contrajo el coronavirus.

El ex líder de los equipos Benetton y Renault, cree que fue infectado en diciembre, antes de que la enfermedad se extendiera desde China, al mundo.

Solo en Italia, su país natal y epicentro actual de la pandemia de Covid-19, murieron hasta ayer más de 6.800 personas, según las cifras actualizadas.

El empresario, que cumplirá 70 años el 12 de abril, criticó la postura de varios políticos en el planeta cuando subestimaron el poder letal del coronavirus.

Flavio Briatore cree que contrajo el nuevo coronavirus en diciembre. "Tenía fiebre muy alta, dolor en los pulmones y dificultad para respirar", dijo el italiano, quien dijo que ahora está bien.

"Nadie se lo tomó en serio. Estuve enfermo en diciembre. Tenía fiebre muy alta, dolor pulmonar y dificultad para respirar. Me quedé así durante diez días. Con mi médico, no podíamos entender lo que estaba sucediendo. Me hicieron radiografías y una tomografía computarizada, y pude ver una sombra en los pulmones. Después de que el virus estalló en Italia, mi médico me dijo que ciertamente tenía coronavirus. Afortunadamente, se acabó", informó Flavio en una entrevista con el programa de la emisora ​​LA7.

La enfermedad, que ahora se encuentra en prácticamente todos los países, ya ha registrado 425.000 casos confirmados y casi 20.000 muertes, pero "continúa siendo tratada por muchos políticos como una mera gripe". dijo Briatore.

"Todos subestimaron el virus. Nadie lo tomó en serio. La OMS, en enero, ya les dijo a todos que se prepararan y nadie lo hizo. Fue un error por parte de la política mundial ", dijo uno de los ex hombres fuertes de la Fórmula 1.

"Si fuera ministro y supiera de una enfermedad en China, en un área con la que mi país tiene muchas conexiones, habría enviado a alguien o me habría ido. Recuerdo que había dos vuelos diarios entre Milan y Wuhan. Creo que ningún ministro europeo estuvo en Wuhan y nadie estuvo armado con máscaras y respiradores durante este período. Te hace comprender que somos gobernados por personas inadecuadas", disparó.

Finalmente, lamentó la trágica situación en Italia y pidió la intervención estatal para ayudar a los trabajadores que no pueden mantenerse a sí mismos en un período sin precedentes.

"Conozco trabajadores independientes que están en casa y no tienen dinero para alimentar a sus hijos. Si trabaja por cuenta propia, ¿qué hace? ¿Muere? Para estas personas, aquí, por teléfono, el Estado debería enviar de inmediato al menos 300 ó 400 euros, no por decreto", concluyó el indignado Briatore.