Maradona, paciente de riesgo: cómo pasa la cuarentena Diego Deportes 26 de marzo de 2020 Redacción Por Leopoldo Luque es quien está a cargo de la salud del 10 hace cuatro años y durante esta situación explicó cuáles son los recaudos que tomaron para cuidarlo.

Leopoldo Luque es el médico personal de Diego Armando Maradona y explicó cuáles son los recaudos que decidieron tomar para cuidar la salud del 10 en medio de la cuarentena por la pandemia del coronavirus.

“Hablo todos los días con él. Le pregunto cómo está, le refuerzo las indicaciones para la prevención de la enfermedad... Él las entiende, está muy consciente de la situación, entiende la importancia de quedarse en la casa, de las pautas que hay que seguir... Tiene una consciencia social increíble”, afirmó el doctor en una entrevista para Infobae.

Hace diez días que el entrenador de Gimnasia, previo a la cuarentena obligatoria dictada por el gobierno argentino, decidió encerrarse en su casa debido a que a sus 59 años él es un paciente de riesgo. “Cuando veíamos que se venía esto y todavía no se había decidido la cuarentena oficial, fuimos a la casa, estuvimos con él, le hicimos laboratorio y le dimos los complementos vitamínicos y minerales que necesitaba para que esté óptimo. Está con la misma gente que no puede entrar ni salir, cumpliendo la cuarentena a rajatabla, como debe ser”, explicó Luque.

Maradona debe cumplir el completo aislamiento social debido a que tiene antecedes cardiológicos y es hipertenso. En enero de 2000 en Uruguay, el crack argentino sufrió una arritmia de miocardio que, en ese momento, le dejó funcionando solo un 38% del órgano con normalidad y le dejó algunas secuelas. “Todos somos potencialmente de riesgo, no hay que relajarse, por más que uno sea joven y sano. Hay que tomar las mismas medidas para todos”, aclaró el profesional.

Además, relató qué es lo que hace Diego con todo este tiempo libre: “Me dice que está aburrido, como todos los que les toca quedarse en su casa. Mira mucho deporte y noticieros. Pero entiende que es lo que hay que hacer”. Esta mismo noche fue el propio Maradona quien utilizó sus redes sociales para concientizar sobre la situación que atraviesa el país y el mundo. “No hay apuro para volver a jugar al fútbol porque cuando volvamos, queremos ver a todos sanos en la cancha. Juega de local, #QuedateEnCasa”, escribió.