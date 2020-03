Boudou apura a la Corte por su libertad Nacionales 26 de marzo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 26 (NA). - Los abogados del ex vicepresidente Amado Boudou reclamaron ayer a la Corte Suprema que defina cuanto antes el pedido de excarcelación y remarcaron que el máximo tribunal "debe salir de ese lugar de haber apañado las injusticias de los jueces federales", ya que advirtieron que si no lo hace, va a haber que "sacarla de ese lugar de otra manera".

La presentación del pronto despacho fue realizado durante la mañana de este miércoles por los letrados Graciana Penafort y Alejandro Rúa, quienes sostienen que la petición que habían hecho ante la Corte fue derivada al Tribunal de juicio que lo condenó y que lo sigue considerando a Boudou como culpable "por una condena que aún no está firme".

"Esta defensa reclama la habilitación de días y horas para tramitar y hacer lugar a la queja que debe resolver pronto esta Corte, porque los jueces del Tribunal y Casación insisten en tratarlo como culpable y han comenzado a ejecutar indebidamente una condena que no está firme, y es esta Corte la que ya debe poner remedio a esta situación, resolviendo en este trámite como se reclama y haciendo cesar la prisión arbitraria, para que nuestro asistido cumpla aislamiento social, preventivo y obligatorio en su domicilio y fuera de la cárcel", según el escrito presentado.

A la vez, Rúa envió un duro mensaje a los miembros del máximo tribunal: "La Corte debe salir de ese lugar de haber apañado las injusticias de los jueces federales durante todos estos años. Ya tiene que salir de ese lugar, porque sino vamos a tener que sacarla de ese lugar de otra manera".

En diálogo con El Destape Radio, el letrado se quejó de que la situación judicial de su defendido "está demorada, porque la Corte demora sus resoluciones".

"Los presos políticos que todavía continúan son personas cuya situación judicial dependen de la Corte. Los procesos judiciales amañados durante el macrismo avanzaron con semejante diligencia respecto de algunos casos que llevaron a que las instancias de juicio y Casación hicieran su trabajo y no puedan desandar ahora lo que han hecho y debe ser la Corte la que se impone", indicó.

Y agregó: "La Corte tiene respecto de Amado una serie de recursos de queja que demora en resolver. Estamos interponiendo permanentemente prontos despachos para que resuelva la situación. Interpusimos recursos motivados por la situación de emergencia sanitaria y de emergencia penitenciaria".

El abogado destacó que "si hay personas que no deberían estar presas", el máximo tribunal "tiene que resolver esta situación", ya que si no las liberan, "se consagra la injusticia".

"No paramos de decirle a la Corte que deje de demorar una resolución que ya tiene escrita de otros fallos y que tiene que hacer cesar una prisión preventiva, arbitraria y riesgosa como la que está sufriendo injustamente Amado Boudou", insistió Rúa.

El ex vicepresidente se encuentra detenido en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza y cumple una condena de más de cinco años de prisión por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública en la compra de la empresa Ciccone.