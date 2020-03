Consumidores denuncian la suba de precios en alimentos Nacionales 26 de marzo de 2020 Redacción Por EN MEDIO DEL AISLAMIENTO SOCIAL POR EL CORONAVIRUS

BUENOS AIRES, 26 (NA).- Consumidores denunciaron ayer aumentos de precios en frutas, verduras, lácteos, carnes y otros productos esenciales en supermercados, almacenes y verdulerías, en el marco de las medidas de aislamiento social para frenar la propagación del coronavirus.

Las remarcaciones se aplicaban a pesar de que el Gobierno fijó precios máximos y, ante ese escenario, el presidente Alberto Fernández salió a amenazar con hasta el cierre de negocios, si fuese necesario. En algunos comercios incluso cobraban recargos por comprar con tarjeta de crédito o débito, o directamente sólo aceptaban efectivo.

Las redes sociales fueron uno de los primeros canales de denuncia para usuarios de todo el país que compartieron fotos de los tickets o las góndolas donde se veía el precio de los productos con alzas.

Según el titular de la asociación Consumidores Libres, Héctor Polino, el centro geográfico de esos aumentos está en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, sobre todo en los partidos de la Matanza, Vicente López y San Isidro.

Polino destacó en diálogo con la agencia NA que desde el 15 de marzo hasta ahora hubo un incremento del "20% al 40%" en frutas y verduras, y remarcó que "a pesar de la caída" en las ventas de carne vacuna, el precio en el mercado interno subió entre 15% y 20% en el mismo período.

"En Vicente López, la bola de lomo pasó de costar $115 el kilo a $220 en la última semana", ejemplificó.

En esta línea, una usuaria de twitter contó que en un supermercado de Pilar le cobraron $800 por un kilo de milanesas de peceto.

"Es una vergüenza que se aprovechen de esta triste situación", escribió, y aclaró que ya le había dado curso a la denuncia en Defensa al Consumidor.

Desde Consumidores Libres, Polino advirtió que los aumentos más significativos fueron en tomate perita, 30%; papa negra, 30%; acelga, 20%; y banana 10%.

En el barrio porteño de Recoleta el kilo de naranjas llegó a $160.

Por su parte, la oficina que depende de la Secretaría de Comercio Interior tenía sus líneas telefónicas abarrotadas y brindaba un servicio de denuncia online para dejar asentados aquellos productos cuyo precio excede los montos máximos que difundió el Ministerio de Desarrollo Productivo.

Un usuario de Concordia, Entre Ríos, expuso que un supermercado vendía la leche entera larga vida a $85, $10 más de los $75 que marcó el Gobierno.

Otro consumidor oriundo de General Las Heras advirtió por medio de la misma red social que un negocio barrial puso el litro de yogur a $180 y el kilo de azúcar a $110, mientras que el precio máximo para ese producto, incluso en primera marca, es inferior a los $60.

En tanto, consultados por NA, en Comercio Interior indicaron estar procesando todos los reclamos y estimaron que recién en las próximas horas darán a conocer cuáles son los abusos y cómo serán apercibidos los comercios.

La AFIP, a través de su cuenta oficial de twitter, dijo que en los últimos siete días más de 1.500 agentes del organismo fiscalizaron cerca de 1.200 supermercados, farmacias y comercios en todo el país para evitar abusos de precios y faltantes de productos.

Sin embargo, las denuncias de os consumidores arreciaban este miércoles, a medida que se profundiza la crisis por el avance del coronavirus.

Polino dijo que no recibieron denuncias sobre desabastecimiento de productos, con excepción del alcohol en gel, que sí "está faltando" y que, en caso de conseguirse, lo venden a precios "exorbitantes". .

"Compré dos alcohol en gel de 205 ml, me costó cada uno $350, más un jabón líquido antibacterial contenido neto 221 ml a $300 un poco salado me parece, ¿se puede hacer algún reclamo con el ticket y fotos en mano?", detalló otro usuario en twitter, cuyo reclamo fue tomado por la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, quien lo comentó en la misma red social.



LAS SUBAS MÁS FUERTES

Según una recorrida realizada durante la mañana por la agencia NA, los precios de frutas y verduras aumentaron de manera considerable en diferentes lugares de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires.

En los barrios porteños de Monte Castro, Floresta y Versalles, entre otros, el tomate, cuyo precio el pasado lunes era de 55 pesos el kilo, pasó a $80, mientras que en algunos lugares tocaba los $90.

Además, el paquete de acelga, que estaba $45 hace unos días, ahora costaba $60, mientras que la lechuga pasó de $100 a $160 en algunas verdulerías y en otras de $80 que salía se fue a $95, a la vez que el kilo de zanahorias pasó de $70 a $140.

En tanto, el kilo de zuquini que el lunes estaba a $55, este miércoles cuesta $90, mientras que el hinojo, una de las verduras más baratas, pasó de $30 a $80, un aumento muy significativo ya que es más del 100%.

También aumentó el precio de la rúcula, ya que dos paquetes salían $30 y ahora cuestan $45, mientras que los dos kilos de papas pasaron de $45 a $60.

La fruta no se quedaba atrás en los aumentos: el kilo de manzana pasó de $100 a $160, mientras que las manzanas de menor calidad que costaban $60 ahora salen $90 y el durazno se fue de $120 a $180.

En la provincia de Buenos Aires, además de los aumentos de precios en diferentes rubros, hay lugares en los cuales se cobra un 20% de recargo por pago con tarjeta de débito, medio que la mayoría de la gente utiliza para abonar para no tener que ir a los cajeros automáticos en medio del temor a contagios.