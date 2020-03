Alertan sobre un posible colapso de las empresas Nacionales 26 de marzo de 2020 Redacción Por La Cámara de Comercio advirtió que la reapertura del clearing bancario podría causar un colapso del comercio y que no hay plata para el pago de sueldos.

BUENOS AIRES, 26 (NA). - La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) advirtió ayer al Banco Central que la apertura del clearing bancario podría provocar un "colapso de las empresas y serios problemas con el empleo" y pidió, por otra parte, que se otorguen créditos para pagar salarios a tasa cero, ante la crisis generada por el coronavirus.

Así lo indicó la entidad que agrupa a grandes empresas de servicios, shoppings e hipermercados en una nota enviada al presidente del Banco Central, Miguel Angel Pesce.

"La carencia absoluta de liquidez, el rechazo de cheques diferido, las obligaciones comerciales, laborales y financieras imposibles de afrontar van a generar el colapso de estas empresas y serios problemas con el empleo", advirtió la CAC.

Ante esa situación, realizó una dura estimación: "Sólo el 5% de pérdida de puestos de trabajo estamos escenificando 125.000 nuevos desocupados y rota gran parte de la trama empresarial que no se recompone fácilmente, sobre todo en estas circunstancias".

La entidad empresaria que conduce Jorge Luis Di Fiori enumeró una serie de sugerencias para beneficiar al sector con la compensación de cheques.

En la carta, pidió que los cheques depositados los días 18 y 19 de marzo sean devueltos con la "leyenda de negociación" cuando se reanude la actividad.

La CAC también reclamó establecer la refinanciación de las "obligaciones bancarias de cualquier tipo" y "actualizar los cupos de crédito otorgados" de acuerdo a la inflación desde su emisión hasta marzo 2020.

Respecto al los empleados, los comerciantes requirieron la posibilidad de contraer créditos para el pago de salarios a tasa cero con "plazo de gracia y cuotas sin interés".

Desde la cámara marcaron una diferencia de este último punto con el Repro ya que este "solamente cubre hasta el salario mínimo".

En la carta la cámara destacó: "la condonación de multas y la dispensa del régimen de inhabilitación no resuelven el corte de la cadena de pagos de este enorme número de empresas, pymes y no pymes".

De todos modos, CAC destacó que considera de "prioridad absoluta" la pandemia del coronavirus y que "acompaña" las medidas del Gobierno como el cierre de actividad y el control de precios.