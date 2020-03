Atraparon a un evadido de la cárcel de Las Flores Policiales 26 de marzo de 2020 Redacción Por DEPARTAMENTO LA CAPITAL

La Policía de Santa Fe atrapó a un interno de la cárcel de las Flores que había salido bajo palabra y no regresó al penal.

Los agentes llevaban a cabo cacheos preventivos cuando procedieron a la detención de un sujeto que transitaba por la vía pública, a pesar del DNU de aislamiento obligatorio. Al detenerlo, le consultaron sus datos personales y verificaron que contaba con pedido de detención por no regresar de una salida transitoria bajo palabra.

Asimismo, le realizaron el cacheo preventivo y constataron que llevaba entre sus pertenencias un arma blanca. Seguidamente, las actuaciones se derivaron a la Subcomisaría 17ª.



VOLVIO LA TENSION

EN LAS FLORES

Otro violento incidente se registró ayer por la mañana en uno de los pabellones de la cárcel Las Flores en la ciudad de Santa Fe. El motivo de la reyerta sería por las condiciones de higiene y salubridad.

Al menos 70 efectivos de la policía provincial custodiaban las inmediaciones del penal y la situación era muy tensa con los familiares de los reclusos.

Si bien no había información oficial –consignó La Capital-, trascendió que el disturbio se produjo en el pabellón número cinco.

Desde el exterior del penal se escucharon varias detonaciones de arma de fuego. El lunes a la tarde se produjeron serios hechos de violencia tanto en la cárcel de Las Flores como en la de Coronda que dejaron un saldo de cinco reclusos muertos.

Por eso, los incidentes de esta mañana causaron mucha angustia en un pequeño grupo de familiares que, a pesar de la cuarentena, hacían guardia muy cerca de la cárcel a la espera de información especial.