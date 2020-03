Fernández extenderá la cuarentena "si es necesario" Nacionales 26 de marzo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 26 (NA). - El Gobierno nacional considera por estas horas "casi seguro" que se extiendan hasta Semana Santa la suspensión de las clases y el aislamiento social obligatorio, mientras estudia el cumplimiento de la medida y lo considera "bastante alto" en la provincia de Buenos Aires.

El presidente Alberto Fernández ratificó ayer que "si es necesario" va a prorrogar la cuarentena obligatoria que rige, en principio, hasta el próximo martes, y dijo que el pico de contagios se daría entre el 1 y el 15 de mayo próximos. El mandatario advirtió que el número de contagios "va a seguir creciendo", pero insistió en que "hay que tratar de que el ritmo sea más lento".

El jefe de Estado evitó precisar hasta cuándo durará la medida tomada para prevenir el avance del coronavirus y señaló: "Por lo pronto, el martes que viene termina la cuarentena que hemos decretado, y vamos a ver ahí en qué punto estamos. Si es necesario, la voy a prolongar".

"Encerrarnos en nuestras casas, no es tan difícil. Yo sé que esto genera ansiedad, malestar, enojo, por eso garanticé que no se pueda cortar ningún servicio incluyendo el cable e internet", agregó el mandatario.

Por otro lado, Fernández destacó que la Argentina "tomó las medidas de cuarentena antes que nadie" y, en referencia a la variación de la cantidad de contagios de los últimos cuatro días, Fernández señaló que "todos estos casos son previos" al aislamiento obligatorio que dispuso.

"El contagio va a existir, el número va a seguir creciendo, lo único que tenemos que tratar es que el ritmo de contagio sea más lento", insistió el jefe de Estado en una entrevista con el canal Telefé.

A la vez, Fernández aseguró que el Gobierno se prepara para el "pico más alto" del coronavirus para la primera quincena de mayo en base a "la peor hipótesis" de la pandemia.

"Para los primeros días de mayo, entre el 1 y el 15 de mayo, esperamos el pico más alto, y para ese momento tenemos que tener todas las camas que hagan falta, todos los respiradores que hagan falta", resaltó. También reiteró que será "inflexible" con quien viole la cuarentena obligatoria, y consideró que esas personas "son muy peligrosas".

"Al que viola la cuarentena, le va a caer todo el rigor de la ley, y si va en su auto, se le secuestra el auto, porque es una persona es muy peligrosa, que está exponiendo a todos los demás", resaltó el mandatario nacional. E insistió: "La democracia dice que hay un Presidente al que le pueden otorgar poderes para garantizar la salud pública por sobre la libertad individual de transitar. Solo les estoy pidiendo que se queden en su casa y que si tiene que salir a hacer una compra vayan y vuelvan a sus casas".

Más temprano, Fernández también había cuestionado a los "inconscientes" que violan la cuarentena general por pandemia de coronavirus y advirtió que secuestrará vehículos de los que circulan sin autorización, ya que afirmó que "lo que no entra con la razón, va a entrar por la fuerza".