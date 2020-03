Reclamo Nacionales 26 de marzo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Tras darse a conocer la decisión del Gobierno de suspender este tipo de vuelos, el diputado nacional Alvaro de Lamadrid, de la UCR, le pidió al Presidente que "no abandone y deje sin medios a los miles de argentinos que están en el extranjero" ya que según considera "es un tema de solidaridad". "Pueden enfermarse y no ser atendidos. Es un tema de solidaridad. No los castigue", expresó en un comunicado.