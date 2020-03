Perotti recibió a Lifschitz para integrar el Comité de Emergencia Provincial Locales 25 de marzo de 2020 Redacción Por El Gobernador convocó a los senadores y diputados provinciales para conformar el Comité y presentar un resumen de las acciones realizadas en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus.

FOTO SCS CERCA. Rodenas, Perotti, Parola y Lifschitz en el Salón Blanco de la Casa Gris.

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, recibió ayer por la tarde a la vicegobernadora Alejandra Rodenas, al presidente de la Cámara de Diputados provincial, Miguel Lifschitz, a los senadores departamentales, entre ellos Alcides Calvo y Felipe Michlig, y presidentes de bloque de diputados de todas las fuerzas políticas. “Fue una invitación para que integren el comité de emergencia”, aseguró el mandatario provincial.

“De esta manera, queda constituido el Comité de Emergencia Provincial, que integran el gobernador, los ministros, y los presidentes de la Cámara de Senadores -Rodenas- y de Diputados -Lifschitz” afirmó el gobernador tras el cuentro que se llevó a cabo en el Salón Blanco de Casa de Gobierno

Además, sostuvo que “cada uno de los senadores tiene la responsabilidad de organizar los comités de emergencia departamentales con municipios y comunas, se convocará a las instituciones intermedias a ser parte en cada uno de los lugares” amplió el titular de la Casa Gris que estuvo acompañado por alguno de sus ministros, como el de Salud Carlos Parola y de Gestión Pública, Rubén Michlig.

Para finalizar, Perotti pidió “el acompañamiento de las leyes necesarias para tener un estado que pueda actuar, que pueda tener la fortaleza para actuar en esta emergencia, que requiere que todos estemos trabajando juntos”.

La reunión entre Perotti, sus ministros y los legisladores provinciales se produjo en la previa de la sesión especial convocada por la Cámara de Diputados con el objetivo de tratar -es el único tema de la agenda- el mensaje del Poder Ejecutivo sobre la ley de Necesidad Pública, que ya cuenta con mediad sanción del Senado. La iniciativa comprende la autorización al Poder Ejecutivo para tomar endeudamiento para salud, seguridad y emergencia alimentaria, entre otros puntos.



A LA MAÑANA

En la conferencia de prensa que ofreció ayer por la mañana en la que se confirmaron 17 casos positivos de coronavirus en la Provincia -a la tarde se sumaron dos más, los de Rafaela, aumentando la cifra a 19 y se tiene en cuenta el rafaelino contagiado que está en Córdoba, suman 20-, Perotti indicó que “al día de ayer -por el lunes- son 24.323 los que regresaron en el mes de marzo” a la provincia, “de ellos, son 18.275 los que hoy -por ayer- deberían estar en sus casas” cumpliendo la cuarentena.

“Los que estuvieron de viaje en el exterior deben estar en cuarentena, y no pueden salir. El resto tiene que estar en aislamiento”, diferenció el gobernador, y agregó: “Todos los casos positivos que tenemos en la provincia son de viajeros o gente que estuvo en contacto con algún viajero. De ahí la trascendencia de hacer la cuarentena, el resguardo hay que hacerlo de la mejor manera, y es quedándose en casa”, remarcó Perotti.

Luego, el gobernador presentó a Diego Mansilla, Jefe de ANSES Región Litoral, quien informó sobre la Asignación Familiar de Emergencia que puso en marcha el gobierno nacional “principalmente para cuentapropistas, monotributistas de categorías más bajas, y también a un sector de cierta informalidad” que se ven afectados por “la caída de la economía”, remarcó el gobernador

En este marco, Mansilla explicó: “El gobierno nacional tomó nuevas medidas como complemento de otras medidas que el Estado viene tomando ante esta situación, que tiene como prioridad la salud, como así también lo social y lo económico. Inmediatamente comenzamos a trabajar de forma coordinada con los gobiernos provinciales para poder llegar a un sector activo de la economía que representa aproximadamente el 35 por ciento de la población”, indicó el funcionario.

“Este ingreso de emergencia va directamente a un sector que necesita en estos momentos que el Estado esté presente. Es una prestación monetaria no contributiva por el mes de abril, con posibilidad, de acuerdo a como siga la situación, de extender a mayo. Son 10 mil pesos que van directamente al sector que se encuentra desempleado y no está cobrando otra prestación por desempleo, y también a trabajadores informales, monotributistas A y B, y personas del servicio doméstico con monotributo social” expresó Mansilla.