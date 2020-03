Ya son cinco los muertos en dos motines en cárceles de Santa Fe

En la edición de la víspera de LA OPINION, bajo el título “Penal de Coronda: un motín arrojó como saldo un interno fallecido” se informaba aquello preliminar que con el correr de las horas fue en aumento, sobre todo en la segunda cárcel provincial protagonista de los hechos que fue el Penal de Las Flores.

Finalmente fueron cinco los muertos que dejaron los motines en las dos cárceles de Santa Fe en los que se reclamaban mayores medidas sanitarias por el avance del coronavirus en el país, se confirmó oficialmente.

En una de las revueltas, ocurrido en la cárcel de Las Flores, fallecieron cuatro personas, mientras que en el otro motín en el penal de Coronda, murió la restante.

"Hubo cuatro fallecidos en el penal de Las Flores y uno en el penal de Coronda. Ninguno de ellos falleció producto de enfrentamientos con la policía o el servicio penitenciario. Todas las muertes se dieron por enfrentamientos entre los internos", informó el Gobierno de la provincia de Santa Fe a través del Ministerio de Seguridad.

Además, en un comunicado, el Gobierno santafesino explicó que "el motín en la cárcel de Coronda dejó como saldo un recluso muerto en reyerta y tres efectivos del servicio con distintas heridas, en tanto en el penal de Las Flores, donde el nivel de violencia fue mayor, recién fue controlado en horas de la madrugada cuando el servicio penitenciario pudo restablecer el orden en los pabellones".

Y se agregó que según el relevamiento realizado, los motines comenzaron con distintos reclamos por parte de los reclusos que derivaron en los destrozos e incendio de instalaciones hasta el momento en que fueron controlados por personal del servicio penitenciario: solicitaban medidas de higiene y seguridad.

"Las cinco personas fallecidas fueron víctimas de peleas internas entre la población carcelaria", afirmó Walter Gálvez, Secretario de Asuntos Penitenciarios de Santa Fe.

En Coronda, la situación se controló rápidamente y hubo destrozos en la herrería, talleres, y la sastrería de IAPIP donde se estaban confeccionando 10 mil barbijos.

En relación a la cárcel de Las Flores, se informó que en forma simultánea a Coronda se produjo una revuelta más voluminosa, casi la mitad del penal fue tomado por los internos, con lo cual, luego de horas de negociaciones y sabiendo que habían tomado la farmacia y consumido todos los medicamentos y productos para producir alcohol en gel, se decidió, a las 2:00 de este martes, intervenir en una operación conjunta con las Tropa de Operaciones Especiales del Servicio Penitenciario y las Tropa de Operaciones Especiales de la Policía de la provincia.

En tanto, Gabriel Somaglia, secretario de Justicia de la provincia, afirmó que "la primera medida que adoptó el ministerio de Seguridad fue la de blindar el perímetro de cada establecimiento carcelario para evitar cualquier riesgo de fuga desde el inicio de la reyerta, el riesgo de fuga fue totalmente descartado".



LOS MOTINES

El motín en Coronda comenzó este lunes alrededor de las 15:45 cuando los presos de tres pabellones del ala norte del penal sobrepasaron a los guardias penitenciarios, se amotinaron y ganaron los techos del presidio.

Los internos decían estar de acuerdo con las restricciones a las visitas por el coronavirus pero manifestaban su alarma porque, según ellos, no se aplicaban medidas preventivas en el personal uniformado y civil que entra a las unidades, tanto empleados del Servicio Penitenciario como enfermeros y maestros.



4 MUERTOS EN

LAS FLORES

En Coronda hubo una persona fallecida que fue identificada como Alan Matías Miguel Montenegro de 23 años, quien estaba alojado en el pabellón número 9 módulo Norte y que cumplía una condena por homicidio calificado.

Por su parte, en el penal de Las Flores las personas fallecidas son cuatro. Fueron identificados como Matías Gastón Crespo de 31 años; Andrés Ezequiel Behler de 23; Rolando Duarte de 60 (estos tres primeros estaban detenidos en el marco de investigaciones por delitos contra la integridad sexual) y Jonatan Exequiel Coria de 29 años.

También hubo dos agentes del servicio penitenciario que resultaron con heridas leves, informó el Ministerio Público de la Acusación.

Algunos medios informaron ayer al mediodía que entre las víctimas fatales se contaba el exboxeador Carlos Baldomir, condenado a 18 años de prisión por la violación de su hija, pero su abogado lo desmintió de inmediato y aclaró que se encontraba alojado en la Alcaidía del penal, donde no se registraron incidentes.

Gálvez anticipó este lunes que la semana próxima llegarán a las unidades penitenciarias 10 mil dosis de vacunas antigripales que se aplicarán a los internos y a todo el personal que ingresa en forma rutinaria a cumplir tareas en los ámbitos carcelarios.

En Las Flores, las personas privadas de su libertad denunciaron que "no se cumplen los protocolos" durante el cambio de guardias y que algunos trabajadores penitenciarios regresaron de vacaciones del exterior y no cumplieron la cuarentena.

También reclamaban falta de elementos de higiene y advierten que el penal está "sobrepoblado".



MAS DETALLES

DE LO SUCEDIDO

Por otra parte la Provincia informó oficialmente sobre lo ocurrido a través de una conferencia de prensa en el Ministerio de Seguridad provincial donde dialogaron con la prensa Gabriel Somaglia, secretario de Justicia de la provincia; y Walter Gálvez, secretario de Asuntos Penitenciarios de Santa Fe.

Esta fuente permite agregar que, “en la mañana de hoy (por ayer) fallecieron dos internos que fueron trasladados al [Hospital José María] Cullen. Uno de los internos falleció en la Unidad N°1 mientras que en Las Flores fueron cuatro los internos muertos".

El saldo final fue de cinco fallecidos, agentes del servicio penitenciario que resultaron con heridas y múltiples destrozos.

Según información dada a conocer oficialmente por el Ministerio Público de la Acusación, el fiscal que investiga lo ocurrido en la cárcel de Coronda es el Dr. Marcelo Nessier, mientras que la fiscal Dra. Ana Laura Gioria está a cargo de la investigación de los ilícitos cometidos en el penal de Las Flores.

(Con información de NA / Ministerio Público de la Acusación / Ministerio de Seguridad de Santa Fe).