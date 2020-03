El panorama en la “Crema” y la incertidumbre de cómo seguirá todo Deportes 25 de marzo de 2020 Por Martin Ferrero La falta de competencia, por la pandemia de coronavirus, comienza a ser un enorme problema para los diferentes clubes. “Estamos preocupados por cómo va a ser el nivel de ingresos este mes”, apuntó Carlos Eguiazu, vice primero del club.

En primer lugar, la preocupación por la pandemia COVID-19 empieza por la salud, pero ya trasciende ampliamente dicho marco. La economía de los clubes, por ejemplo, encara un tiempo en el que es imposible llegar a un equilibrio entre las erogaciones, que se mantienen, y los ingresos, que prácticamente se ven suspendidos.



Atlético de Rafaela no escapa a dicha realidad. “Estamos todos preocupados por todo lo que está pasando y lo que pueda venir. En primer lugar, por la salud de todos; y luego porque esto es una rueda, estamos todos esperando ver que va a pasar, mientras no se sepa cómo continúa todo acá no hay ganadores ni perdedores, perdemos todos. Nos deja de entrar la plata de la publicidad, de la televisión, de todo, se dio tan pronto que no sabemos cómo va a continuar”, declaró a este medio el vicepresidente primero de la ‘Crema’, Carlos Eguiazu.



Ciertos rumores indican que entre AFA y Futbolistas Argentinos Agremiados hay conversaciones para llegar a un acuerdo de equilibrio, que contemplaría pagar un porcentaje de los sueldos si se dilata el reinicio de los torneos.

En Atlético están prácticamente al día, sólo con algo del mes de febrero por pagar. Pero la preocupación por lo que vendrá existe, en los futbolistas y en los dirigentes.



“La situación nos hace ruido a todos, a ellos (los jugadores), a nosotros, estamos preocupados por cómo va a ser el nivel de ingresos este mes. No sabemos ni cómo vamos a cobrar, cuánto va a entrar de cuota societaria, de cuota solo fútbol, cuánto va a entrar de TV, de sponsors, estamos todos expectantes, no hay comunicación oficial de AFA ni tampoco de cómo va a seguir todo, imagino que en los próximos días se va a anunciar algo”, indicó Eguiazu, que luego sumó: “Ningún club tiene la plata guardada, esto se genera de mes a mes y lo que ingrese se destinará a pago de sueldos, del plantel y de los empleados del club”.



Y dentro de lo que Atlético debería recibir en los próximos días por transferencias, Eguiazu remarcó: “Algo de plata tiene que entrar pero no sabemos cómo se seguirá, más con estos días feriados, veremos desde mañana (por hoy) si se aclara el panorama”.



En relación a lo que pueda pasar con el torneo de la Primera Nacional, algunas versiones indican que se podría dar por terminado y ascenderían los dos primeros de cada zona, el directivo señaló: “No se sabe nada. Si me preguntas a mí, creo que no se inicia antes de fines de abril, antes es imposible, si se extiende la cuarentena después se va a necesitar un tiempito para poner los planteles al día, a veces dudo si esto va a recomenzar o el torneo se va a dar por finalizado. Pero recién van cinco días, parece una vida pero no sabemos que puede pasar. Nadie imaginó como iba a ser todo esto, nos agarró a todos un poco de sorpresa”.



ASAMBLEA, EL 27 DE ABRIL



Este último lunes se realizó la convocatoria oficial a la Asamblea General Ordinaria a desarrollarse el próximo lunes 27 de abril, en el salón celeste de la entidad. Como ya es sabido habrá cambio de autoridades y se dará por intermedio de una lista de consenso.

Carlos Eguiazu, uno de los referentes del fútbol de la ‘Crema’ no seguirá en la institución, por lo menos de manera oficial. “No voy a seguir, ya avise en enero que eran los últimos meses míos”, afirmó el directivo, que luego agregó: “Seguramente desde afuera seguiré dando una mano al que me lo pida porque tengo todos amigos dentro del club pero la gente que se queda es muy buena. Llega un momento en el que le tenes que dejar espacio a los demás”.

El llamado a asamblea se da por cuestiones formales, ‘para cumplir plazos’ advirtió Eguiazu, y reconoció: “En función de cómo se vaya dando todo se verá si se puede desarrollar o no. Al no haber elecciones va a ser todo mucho más sencillo y la nueva dirigencia podrá asumir sin ningún inconveniente”.