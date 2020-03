Argañaraz propone que el gobierno de Perotti destine más presupuesto a salud Locales 25 de marzo de 2020 Redacción Por Luego de darse a conocer las medidas tomadas por el ejecutivo nacional, a las cuales adhirió el Gobierno de Omar Perotti, el diputado provincial pidió duplicar el presupuesto en el área de salud en la provincia, así como también destinar los recursos del LIF en la producción de alcohol en gel y repelentes para el cuidado y protección de toda la sociedad santafesina contra el Dengue y el Coronavirus.

FOTO ARCHIVO ARGAÑARAZ. El diputado rafaelino impulsa una mayor asignación de partidas para salud.

Ante el avance de la pandemia del coronavirus y el aumento de casos de dengue autóctono, los cuales en siete días se duplicaron en la provincia, el diputado provincial del bloque Somos Vida y Familia, el rafaelino Juan Argañaraz, señaló que “necesitamos incrementar la inversión en salud, es un pedido desesperado de médicos y profesionales de diferentes hospitales de la provincia, es una realidad que los centros de salud en el territorio santafesino no cuentan con respiradores y personal sanitario. Desde el bloque Somos Vida y Familia votamos a favor de la ley de Emergencia, dentro de la cual estaba la emergencia sanitaria, enviada por Perotti para que se actúe en este sentido, aunque no fue acompañado por la mayoría de los diputados” explicó el legislador.

Otro de los puntos a tener en cuenta son los precios de repelentes y alcohol en gel que en algunos casos hasta se han triplicado en las farmacias y autoservicios. El bloque Somos Vida y Familia, integrado por los Diputados Walter Ghione, Nicolás Mayoras, Natalia Armas y Juan Argañaraz en este sentido impulsa una iniciativa desde la Cámara de Diputados de Santa Fe, para que el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) los produzca a los fines de que puedan ser repartidos de manera gratuita en los diferentes centros de salud y dispensarios de toda la provincia, sobre todo en los que se encuentran en sectores de mayor vulnerabilidad.

“Se conoció la información de que el valor del alcohol en gel aumentó más de un ciento por ciento en sólo dos meses, llegando a costar en algunos lugares más de 200 pesos el pote de 250 centímetros cúbicos. Además, los propios farmacéuticos denuncian que no están consiguiendo el producto por parte de sus proveedores”, expresó el legislador Ghione.

Por ello, para garantizar la adecuada atención en los centros de salud y el suministro de productos sanitarios a los sectores más vulnerables, es necesario que el Estado intervenga no sólo realizando un control de los precios, sino también iniciando las acciones correspondientes para su fabricación en el laboratorio estatal.

El Gobierno Nacional activó el protocolo de actuación, decretó la emergencia sanitaria y también el congelamiento de los precios, sin embargo desde Somos Vida y Familia, entendemos que la Provincia de Santa Fe debe colaborar con las medidas nacionales impulsando con urgencia la producción de alcohol en gel por parte del LIF.



PRESUPUESTO DEFICIENTE

PARA SALUD

El diputado Argañaraz explicó que hoy ante la dramática situación sanitaria que se vive por el dengue y coronavirus, en Santa Fe el presupuesto para salud es insuficiente.

“En el presupuesto votado el año pasado para salud había asignado 33 mil millones de pesos; en febrero se incorporaron 1.200 millones y en la ley de necesidad pública están contemplados 2.500 millones de pesos más, lo que significarán unos 3.700 millones que representan alrededor de un 12% que se incorporaría, siendo muy poco ante la gravedad de lo que se vive”, señaló.