Proyecto de Ordenanza para una jornada de licencia médica Región 25 de marzo de 2020 Redacción Por La medida será aplicable al personal femenino que dependa del Municipio y del Concejo Municipal, facilitándole, de este modo, la realización de los chequeos médicos anuales.

FOTO ARCHIVO// MARIA JOSE FERRERO// La titular del Cuerpo Legislativo es la autora del proyecto.

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En la última sesión ordinaria del Conejo Municipal tuvo ingreso un Proyecto de Ordenanza, elaborado por María José Ferrero, merced al cual se establece un día hábil calendario de licencia médica para el personal femenino que dependa del Municipio. Proyecto que fue derivado a comisión parra un análisis más profundo y que deberá ser considerado por el cuerpo una vez que se normalice la actividad.

El articulado se difunde seguidamente:



PROYECTO DE ORDENANZA

ARTICULO 1º.- Establécese un (1) día hábil calendario de licencia médica al personal femenino dependiente de la administración pública municipal, sus entes autárquicos, organismos descentralizados y Concejo Municipal para la realización de los exámenes médicos femeninos de colposcopia, papanicolaou, ecografía mamaria y mamografía.



ARTICULO 2º.- Tiene derecho a la licencia médica prevista en el ARTICULO 1°, el personal femenino de planta permanente, no permanente y contratado, a partir de la fecha de su incorporación.



ARTÍCULO 3º.- Para el ejercicio del derecho otorgado, el personal debe comunicar fehacientemente el turno que le fuera accedido a tal fin, junto al certificado médico que le indicara tales estudios, expedido por autoridad sanitaria oficial, por lo menos con diez días de anticipación a la fecha que le fuera otorgada para ello.



ARTÍCULO 4º.- Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar convenios con organizaciones no gubernamentales y prestadores públicos de salud a efectos de garantizar el traslado y las prestaciones descriptas en la presente a todas las mujeres radicadas en la zona rural del distrito Sunchales.



ARTICULO 5°.- El Departamento Ejecutivo Municipal debe realizar campañas permanentes de información por medios masivos de comunicación o cualquier medio tecnológico, folletería escrita o a través de visitas de formación y visibilización para prevenir estas patologías que afectan directamente la salud y calidad de vida de las mujeres.



ARTÍCULO 6º.- Invítase a las empresas radicadas en la ciudad a adoptar medidas de similares características a las dispuestas en la presente.



ARTÍCULO 7º.- El Departamento Ejecutivo Municipal debe reglamentar la presente Ordenanza en un plazo de sesenta (60)días.



ARTÍCULO 8º.- Dese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación, comuníquese, publíquese, archívese y dese al R. de R. D. y O.





FUNDAMENTOS

Durante la fundamentación se puso de relieve que:

Este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Entre algunos de los principales reclamos que se realizan, está el de la igualdad de género, no obstante, hay algunas cuestiones en salud que afectan únicamente al sexo femenino, como por ejemplo la menopausia o el embarazo, o existe una mayor incidencia, como el cáncer de mama.

Por lo tanto, para cuidar la salud, una de las principales herramientas con las que contamos es la prevención. Las mujeres deben tener presentes cuáles son los chequeos que deben hacerse de forma regular que permiten detectar una afección de forma precoz y, así, tener más chances de tratarla, ya que la salud femenina requiere de cuidados y medidas de prevención para detectar patologías potencialmente peligrosas.

Realizarse exámenes con frecuencia puede ayudar a encontrar problemas antes de que comiencen.