Desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (CARSFE), manifestaron los desafíos que se presentan ante este escenario producto de la pandemia, en donde el sector productivo vinculado a la alimentación y a lo agropecuario están intentando que no se corte la cadena de producción.

“Frente a la situación de pandemia, los productores agropecuarios cumplimos un rol fundamental para el país, y debemos continuar activamente en cada unidad de producción. Sabemos que no podemos dejar de trabajar porque somos el primer eslabón de la cadena de alimentos. Y sin nosotros, dicha cadena no existe más. Por eso, recordamos la necesidad fundamental de cumplir estrictamente con las medidas preventivas”, señala un comunicado de la entidad.

Dichas medidas están enunciadas en los protocolos del Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología perteneciente al gobierno de Santa Fe.

“Debemos cuidarnos entre todos. Esto es vital para poder lograr el cumplimiento de las tareas que corresponden, y asegurar el abastecimiento interno de alimentos y las divisas necesarias para importar los insumos y tecnología que permitan terminar definitivamente con el coronavirus. Si nos enfermamos se para el campo. Y no podremos alimentar a los argentinos ni mantener las exportaciones”, expresa el documento formulado por Carsfe. Y agrega: “necesitamos que los camioneros faciliten los fletes a los puertos y a las fábricas. Para ello, el gobierno provincial aseguró el estricto control sanitario en rutas, fábricas y terminales portuarias. Nuestra responsabilidad es que no se corte la cadena de producción agroalimentaria ni la exportación para el país en este difícil momento. Esto se aplica a todos nosotros. Los productores, nuestros empleados, familias, camioneros, profesionales y prestadores de servicios involucrados en el sostenimiento de la cadena agroalimentaria. Cada productor debe asegurar que los trabajadores cuenten con los elementos de sanidad requeridos”, finaliza.

Cabe señalar que el Ministro de la Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna destacó el protocolo que lleva adelante la provincia de Santa Fe, para proteger a toda la cadena que hoy debe cuidar que no se corte la cadena de producción agroalimentaria ni la exportación.



MEDIDAS Y RECOMENDACIONES

AL SECTOR PRODUCTIVO

Al ser consultado el vicepresidente de CARSFE, Pedro Rostagno, por el cuidado hacia los productores agropecuarios y trabajadores afectados al las tareas consideradas esenciales, señaló que “cada ciudadano debe acatar las disposiciones, se ha difundido por diversas vías las recomendaciones para que se mantengan la producción y entrega de productos primarios para su elaboración y/o exportación, siempre cumpliendo con los protocolos dispuestos”.