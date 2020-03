Cocina, música y cine, ¿las claves de la televisión en tiempos de coronavirus? Información General 25 de marzo de 2020 Redacción Por En medio de la cuarentena obligatoria, los programas más vistos no fueron justamente aquellos que hablaron exclusivamente de la pandemia.

Por Nieves Otero



“Cuarentena total", “Aislamiento social”, “Pandemia” y por supuesto “Coronavirus”, son las palabras que desde el jueves luego de que el presidente Alberto Fernández diera a conocer las medidas a tomar para frenar los contagios, ocupan casi de manera excluyente las portadas de los diarios, los zócalos de los programas de televisión y también las charlas -virtuales- entre familiares o amigos.

Como cable a tierra y forma de distraerse, muchas personas eligieron las plataformas on line para mirar series, películas y hasta recitales. Mientras que dejaron la pantalla chica para el momento de informarse. Sin embargo, los dos programas que lideraron el rating el sábado y el domingo fueron aquellos que no dedicaron de forma exclusiva sus minutos de aire a las cuestiones relacionadas con la enfermedad.

PH, podemos hablar lideró el sábado, con un promedio de 11.3 puntos. Le siguió, también por Telefe, un especial sobre el coronavirus al que bautizaron Juntos podemos lograrlo, tal vez haciendo un guiño a su viejo slogan “juntos es mejor”, con 8.8 puntos.

Los puestos siguientes fueron para El Trece. La película Jumanji hizo 6.8 puntos, seguida muy de cerca por La noche de Mirtha, que esta vez contó con la conducción de Juana Viale y con invitados médicos infectólogos que hablaron sobre la pandemia, hizo 6.7 puntos.

En su mesa Andy Kusnetzoff sentó personajes de varias áreas, lo que le permitió en gran parte del programa tocar el tema del coronavirus, pero desde un punto de vista diferente al de los noticieros. Estuvieron presentes Alberto Cormillot, la actriz Nazarena Vélez, la periodista Débora Plager, la conductora Edith Hermida y el ex participante del Bailando Nicolás Occhiato.

Algo similar ocurrió el domingo, donde como hacen sus cocineros con las recetas, Gerardo Rozin y Jesica Cirio lograron una mezcla perfecta que logró captar al público de una manera sin precedentes para lo que es un domingo al mediodía (aunque este domingo fue diferente, sin reuniones familiares ni asados con amigos, sino desde casa).

Morfi, la peña, alcanzó los picos de 17 puntos de rating, haciendo un promedio de 7.6 puntos. ¿La fórmula? A la música, el humor y la cocina de cada semana, se le sumó la información relacionada con la pandemia y un móvil en vivo con el presidente Alberto Fernández.

“Pudimos tomar las medidas a tiempo y aplanar la curva. No sabemos realmente qué es lo que vamos a enfrentar, estamos peleando contra un ejército invisible. Yo no quiero decirle a la gente que estamos espléndidos porque no es verdad”, dijo el mandatario en Telefe.

Pero además, el programa contó con Alberto Cormillot en el piso que brindó consejos para prevenir el contagio, recetas de cocina como cada semana y móviles con Soledad, Víctor Heredia, Luciano Pereyra y David Bisbal, para ponerle música al día y sacarle una sonrisa a los espectadores.

Es decir, que como un programa magazine, informaron desde su lugar, sin perder su identidad y lejos de la solemnidad de los noticieros. Fue el segundo ciclo más visto del día, el primer lugar, muy lejos de la actualidad, lo ocupó el reality Bake Off Argentina, que llegó a los 9.0 puntos.

El tercer programa más visto del domingo fue El mundo del espectáculo, por El Trece que hizo poco más de siete puntos, con el filme Vampiros de día y muy pegado estuvo América Noticias especial Coronavirus, también por la noche, con la conducción de Antonio Laje y un móvil con el Presidente.

Tres de las funciones principales de los medios son informar, entretener y educar. ¿Será que justamente el equilibrio entre esos tres pilares es lo que busca el público? La gente eligió estar saber qué está pasando, pero también distraerse, pensar en otras cosas y divertirse. En medio de una realidad que abruma, cocina, películas y música estuvieron a la altura de las circunstancias para respirar aire fresco durante el primer fin de semana de una cuarentena total que durará por lo menos hasta el próximo 31.

#YoMeQuedoEnCasa