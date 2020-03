El programa que tuvo su propia cuarentena Sociales 25 de marzo de 2020 Redacción Por Por cuestiones de grilla, la segunda temporada del ciclo se grabó el año pasado y nunca salió al aire. Este año, en medio del aislamiento es uno de los programas más vistos a pesar de no tocar temas de actualidad.

Por Nieves Otero



Ni Morfi todos a la mesa ni América Noticias especial coronavirus, ambos con la palabra del presidente Alberto Fernández, tampoco Almorzando con Mirtha Legrand esta vez con la conducción de Juana Viale tocando temas relacionados con el coronavirus, ni una película clásica como Un lugar llamado Notting Hill que se convirtió en trending topic en redes. Lo más visto del domingo poco tuvo que ver con la actualidad y fue Bake Off Argentina, el gran pastelero que promedió los nueve puntos de rating.

Muy lejos de la realidad que se está viviendo en el día a día y de las noticias. El ciclo de Telefe es un reality de cocina en el que las emociones de los participantes se mezclan como los ingredientes de las tortas que hacen. Con conducción de Paula Chaves y con un jurado integrado por Christophe Krywonis, Pamela Villar y Damián Betula que sabe explotar de la mejor manera las virtudes, pero también los defectos, de los cocineros amateurs que compiten por ser el gran pastelero.

La fórmula de mezclar comidas ricas con peleas, llantos, tristezas, alegrías y compañerismo ya había funcionado a la perfección en el 2014 y en el 2015 con MasterChef. La primera temporada la ganó Elba Rodríguez, querida por sus compañeros y por el público, buena, humilde y trabajadora, mientras que la segunda, porque así es en definitiva la vida, la ganó “el malo” de la emisión, Alejo Lagouarde, competitivo y no siempre amable con sus pares.

El canal volvió al importar la idea de combinar competencia y gastronomía en el 2018 al traer la versión argentina de Bake Off, reality oriundo de Gran Bretaña. Aquella primera emisión nacional la ganó Gastón Salas, un joven estudiante aficionado a la pastelería.

El año pasado el ciclo se grabó, se presentó y luego tuvo su propia cuarentena, ya que por cuestiones de horarios, el canal decidió postergar su estreno. Con todas las entregas ya grabadas iba a empezar a fines de agosto, luego su debut pasó para septiembre con el término del ciclo de Marley Por el mundo y tras el estreno de la ficción Pequeña Victoria, volvió a quedar a un lado.

“Estoy muy contenta y pasándola bien en este hermoso lugar, alejada de los ruidos molestos de Buenos Aires. Ansiosa por ver el programa, que va a estar mucho más exigente que el año pasado. Los desafíos para avanzar a la siguiente competencia son más difícil y se va a buscar originalidad y mezcla de sabores”, había dicho el año pasado Paula previo al fallido estreno en diálogo con Teleshow.

Pero como cada cosa llega a su momento, el 2 de marzo finalmente hizo su regreso triunfal con un promedio de 8.3 de rating y catorce participantes compitiendo por el gran premio. El domingo hubo un cuarto eliminado en la competencia que marcó 9 puntos de rating.

De esa forma, se convirtió en el programa más visto de ese día, incluso superando a los ciclos dedicados a hablar de la pandemia que sacude al mundo. Casi un punto y medio abajo estuvo Morfi, la peña, que como cada domingo tuvo humor, cocina y música pero además contó con un móvil del presidente Alberto Fernández que alcanzó los 17 puntos de pico.

Pegado con 7.4 puntos estuvo el filme de El mundo del espectáculo, por El Trece, en competencia de horario directa con Bake Off, Vampiros de día y el cuarto puesto lo ocupó América Noticias especial Coronavirus, también por la noche, con la conducción de Antonio Laje y un móvil con el mandatario.

Así, el reality que el año pasado tuvo su propia cuarentena, tuvo su revancha frente al tema que desde que desde hace casi una semana es excluyente no solo en los medios, sino en la vida de los argentinos que desde el viernes cumplen con el aislamiento obligatorio.

El público quiere informarse y estar atento a lo que pasa, pero también quiere relajarse, descansar y pensar en otras cosas, o en nada, y así lo demuestra la planilla de rating del domingo, con Bake Off a la cabeza.