Proyectan la celebración de los 110 años de la escuela

COLONIA BICHA. - Desde la Comuna local adelantaron que se está trabajando en la celebración del aniversario del establecimiento educativo.

“La escuela cumple 110 años, así que ya estuvimos hablando con la directora para tratar de organizar los festejos, porque quizás la gente más joven no le da tanta trascendencia, pero quienes tenemos más años, lo que estamos alrededor, como así también quienes pasaron por sus aulas y se encuentran viviendo en otros lugares tienen la necesidad de volver”, manifestó el presidente comunal Adolfo Ferrero.

“Muchas veces quienes estamos todos los días no valoramos todo lo que el pueblo tiene, mientras que la gente que vive afuera ve a las cosas de otra manera, entonces volver a su escuela, volver a su pueblo, observar las pocas o muchas cosas que se hicieron en su tierra natal, nota mucho más los cambios que quienes estamos todos los días, donde muchas veces no nos damos cuenta de las cosas que se hacen, entonces cuando llega a alguien y nos dice que bien esto o que mal aquello, eso ayuda a mejorar a seguir creciendo”, sostuvo el mandatario comunal quien curso sus estudios primarios en el referido establecimiento educacional.

Por otra parte comentó que la Escuela Nº 6082 “Martín Miguel de Güemes” tiene mucha trascendencia por que tiene ex alumnos con más de 90 años, además una de las primeras farmacéuticas de la Universidad Nacional de Córdoba, como así también uno de los primeros químicos nacieron en Colonia Bicha y cursaron sus estudios primarios en la escuela que va a cumplir 110 años.

“Es mucha la gente que valora lo que dio nuestra comunidad, la educación, la forma de ser, todo eso hace que mucha gente se identifique con su pueblo, poniéndolos feliz, porque vivieron su niñez con pobreza y con humildad, esto se valora mucho, porque son ejemplos de que cuando las cosas no son muy fáciles rinde sus frutos”.

“Por todas esas cosas es que estamos viendo qué actividades podemos organizar para el mes de octubre cuando la escuela cumpla sus 110 años para que todos quienes pasaron por sus aulas puedan volver a ellas, a su pueblo para recordar aquellos tiempos vividos”, señaló Adolfo Ferrero.