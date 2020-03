Un mensaje desde el sur Información General 25 de marzo de 2020 Redacción Por EFRAIN COLOMBO

En reciente informe de prensa el rafaelino resalta que "este video lo hicimos de forma casera, en familia. Vivimos días de charlas, esas que se hicieron esperar. Que bueno mirarse para adentro e intentar nacer de nuevo. Entender lo que pasa, quizás sea, reconocer lo bueno y lo malo de nuestro silencio. Ese que hoy duele, se hace herida, lágrima, y por sobre todas las cosas encuentro familiar, luz en medio de la tiniebla. Una familia de esas llamadas "ensamblada", una historia de amor. Grabamos, nos divertimos y pusimos nuestro arte, sublimamos el momento.Un mensaje en medio del silencio en las calles".

"#quedateencasa" (Efraín Colombo). Arreglos Musicales / Mezcla y Mastering: Carlos Carrizo. Aparecen en este video, mi familia: Emi Pais, Abril Drewniak, Emma Pinnola Pais y Carmina.

En el marco de la situación de emergencia a nivel internacional por el avance del Coronavirus, Efraín Colombo se suma a la causa de concientización con su canción #quedateencasa, publicada días atrás en sus plataformas (YouTube, Instagram).

Para el cantor santafesino, la obra se presenta como un aporte a la concientización en un contexto complicado para la sociedad, en general, y la industria musical, en particular. "#quedateencasa sale a decir la importancia del significado de quedarse en casa en estos momentos. Particularmente, a mi entender, para un músico quedarse en casa significa dedicarle tiempo a su obra para escribir, reflexionar sobre cómo hacer para que su música siga estando presente". Y agrega: "Todos los artistas tienen la labor frenada. Hoy, el artista seguramente está componiendo, escribiendo, generando canciones y desde ese lado es buena la pausa".

En este sentido, según Efraín, "este tiene que ser un momento para concientizar sobre la manera en cómo podemos ayudar a nuestros músicos, a la gente del arte, sumándonos a sus canales de YouTube, a sus plataformas digitales (Spotify, iTunes, etc.), siguiéndolos en sus redes sociales (Instagram, Facebook) y en todos los medios. Hoy, las redes sociales son la herramienta fundamental que tiene un músico para comunicar lo que ama, y de forma gratuita, con una simple suscripción el público está colaborando".

Finalmente, con una mirada esperanzadora afirma, "el potencial más grande que tiene hoy un artista es escribir canciones para seguir forjando el cancionero argentino".

Con esta canción, Efraín Colombo nos dice, además, "yo tengo el privilegio de poder quedarme en casa, con mi familia. Muchísimos no. Pero esta es mi única forma de intentar sentirnos mas cerca. Porque quererse, es pensarse..." #yomequedoencasa #quedateencasa