También a nivel paralímpico

BUENOS AIRES, 25 (NA) - El Comité Paralímpico Internacional (IPC) consideró que postergar hasta 2021 los Juegos Olímpicos que debían celebrarse en julio 2020 en Tokio "es lo correcto" teniendo en cuenta que, ante la propagación del coronavirus en el mundo, lo más importante "es preservar la vida humana".

El comunicado fue dado a conocer por el Comité Paralímpico Argentino (COPAR) y el mismo señaló: "Tras la decisión de posponer los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Tokio 2020, el presidente del Comité Paralímpico Internacional, Andrew Parson manifestó: Posponer los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 como resultado del brote mundial de COVID-19 es absolutamente lo correcto". "La salud y el bienestar de la vida humana deben ser siempre nuestra prioridad número uno y organizar un evento deportivo de cualquier tipo durante esta pandemia, simplemente no es posible. El deporte no es lo más importante ahora mismo, preservar la vida humana sí lo es. Por lo tanto es esencial que se tomen todas las medidas para tratar de limitar la propagación de la enfermedad", indicó Parson.

Asimismo manifestó: "El brote de COVIC-19 está afectando ahora a casi todos los países del mundo y el número de casos conocidos se ha incrementado en los últimos 10 días hasta llegar a los 380.000". "En un momento en el que muchas comunidades importantes de todo el mundo están encerradas, con los lugares de trabajo y las tiendas cerradas y la gente instada a no salir de sus casas, seguir persiguiendo el sueño de que los Juegos de Tokio 2020 se celebren este año, no tiene sentido; el aplazamiento es la única opción lógica", expresó.

En tanto, dijo: "Al tomar esta decisión ahora, todos los involucrados en el Movimiento Paralímpico, incluyendo a todos los Para atletas pueden concentrarse plenamente en su propia salud y bienestar y en mantenerse seguros durante este tiempo difícil y sin precedentes".

Además Parson envió a través del comunicado un mensaje de esperanza: "Cuando los Juegos Paralímpicos se celebren en Tokio el próximo año, serán una espectacular celebración global de la humanidad reunida nuevamente como una sola". "Mientras tanto, nos mantendremos en contacto y trabajaremos estrechamente con nuestra comunidad de atletas, los Comités Paralímpicos Nacionales y las Federaciones Internacionales afectados por este aplazamiento", culminó el mandatario en el escrito.