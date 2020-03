Desgarrador testimonio del Director del equipo LCR Honda Deportes 25 de marzo de 2020 Redacción Por A su padre lo dejaron morir en España por falta de respiradores, al tener más de 75 años

“Creo que el 80 % de este país no sabe cómo está la situación”, comienza así su discurso Óscar Haro. El director deportivo del equipo LCR Honda, del campeonato del mundo de MotoGP, ha compartido su desgarrador testimonio a través de un vídeo de YouTube tras perder a su padre víctima del coronavirus.

“No entiendo cómo países tan grandes como China o como Italia, que teniendo las puertas cerradas sigue muriendo gente, y en España creamos que somos más listos que ellos”, explica Haro antes de criticar con dureza las concentraciones multitudinarias de personas en plena crisis sanitaria por el 8 de marzo o la reunión de Vox en Vistalegre.

“Seguramente hoy mi padre no se hubiera muerto”, agrega. “El lunes mi madre y mi padre dieron positivo en coronavirus. A mi padre no le he vuelto a ver”, confiesa. “Les lleve a urgencias. Mi madre se dio el alta voluntaria porque quería cuidar de mi padre y a mi padre le aislaron hasta hoy, que ha muerto”, informa con tristeza.

“No entiendo por qué ha muerto. No entiendo que una persona como mi padre que lleva desde los 15 años trabajando, cotizando, se ha muerto porque no hay respiradores, porque no le han podido tratar más, porque hay una ley que dice que con más de 75 años ya no interesa cuidarlos y les dejan morir”, asegura.

Abatido por el trágico desenlace, Óscar Haro ha desvelado que "una persona me llamó para pedirme permiso para matar a mi padre. El médico me pidió permiso porque hay una ley que no deja ayudar a mayores de 75 años y mi padre tenía 80. [...] Es la primera vez que mi padre ha pedido ayuda a la Seguridad Social de este país, la primera vez, y le han dejado morir".

“Están muriendo todo el rato personas”. “Estamos diciendo que tenemos una Seguridad Social increíble cuando el personal sanitario no tiene ni guantes que ponerse. No tenían batas ni máscaras esta mañana”, anuncia indignado, “No entiendo que mi padre, que ha estado desde los 15 años con su mujer, no haya podido despedirse de ella”. (Fuente: lavanguardia.com).