Hoy no se saca la basura Locales 25 de marzo de 2020 Redacción Por SERVICIOS PUBLICOS

La Municipalidad de Rafaela informa el cronograma de los servicios municipales a partir de las modificaciones establecidas por el Decreto Nacional firmado por el presidente Alberto Fernández en el que se declara un aislamiento social y obligatorio hasta el martes 31 de marzo, inclusive.

Recolección domiciliaria: este miércoles 25, los vecinos no deberán sacar ningún tipo de residuo, mientras que este jueves corresponderá a los recuperables. Se solicita a la ciudadanía continuar con la separación de residuos en sus hogares. Los servicios municipales de barrido manual o mecánico y riego, tampoco se brindarán hasta el 31.

Recolección de patios: en lo que respecta a la Recolección de Patios, se suspende hasta nuevo aviso. Es por ello que el Municipio le solicita a los vecinos que se abstengan de colocar esos residuos en las aceras.

Eco Punto: la ex Estación de Residuos Clasificados permanecerá cerrado hasta el día 31 de marzo. Cabe aclarar que está prohibido arrojar residuos en el ingreso al predio.

Complejo Ambiental: estará abierto este miércoles de 7 a 13 horas.

147: la línea gratuita Rafaela Responde activará el contestador que tomará cada una de las consultas de los ciudadanos.

ZEC: en la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC), no se cobrará el servicio hasta el martes 31, inclusive.

Cementerio: no abrirá sus puertas hasta el martes 31 inclusive, no obstante, habrá guardias mínimas por sepelios de 8 a 11 h y de 15 a 18 hs.

Asistencia social: vale destacar que los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), el Centro Integrador Comunitario (CIC) y la Oficina de Asistencia funcionarán con normalidad. Finalmente, ante alguna situación de calle, violencia de género, incendio u otra situación referida a niños y adolescentes, entre otras emergencias, se encuentra disponible la Guardia de Servicios Sociales de la Municipalidad en el teléfono 15 30 27 63. Dicha Guardia realiza asesoramientos y deriva reclamos hacia las dependencias municipales correspondientes.