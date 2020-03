Evalúan suspender vacaciones de invierno y extender el ciclo lectivo Locales 25 de marzo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, reconoció ayer "todo está sobre la mesa" a la hora de analizar posibilidades para recuperar los días de clases perdidos por la pandemia, en momentos en que ganan fuerza las versiones de que se alargaría el aislamiento obligatorio más allá del 31 de este mes.

"La escuela es irremplazable", dijo al ser consultado sobre si se analiza alargar el cronograma escolar, y agregó que "hay que ver cuando se puede volver a las aulas y desde ahí se tomará la decisión de si hay que extender el año lectivo". Al respecto, Trotta dijo que su ministerio trabaja "con escenarios donde la suspensión de las clases se puede extender", y consideró que "hay que ser consciente" que si la extensión de la cuarentena por coronavirus se prolonga "no podemos pensar que podemos resolver todo esto en un año lectivo".

En tanto, fuentes de la cartera educativa indicaron a NA que tampoco se descarta suspender las vacaciones de invierno para recuperar clases. "Estamos trabajando contenidos educativos para que se puedan transmitir en la TV Pública y Paka Paka. Queremos garantizar la mayor continuidad pedagógica posible", insistió Trotta en declaraciones a radio El Destape.

En ese marco, señaló que "el rol fundamental del maestro es cómo fortalecer el vínculo a partir del uso de la tecnología en un curso lectivo que recién había empezado".

Al ser consultado sobre la posibilidad de un bono adicional para los docentes como el que tienen los profesionales de la salud por el trabajo extra ante la pandemia de coronavirus, el ministro de Educación dijo que "no se ha planteado hasta el momento".

Por último, el funcionario aseguró que "salvo las escuelas que tienen comedores, en las restantes hay una guardia mínima", y planteó que en los comedores donde aún no se pasó a sistema de viandas se está "trabajando para que puedan hacerlo pronto".