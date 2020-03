“No hay apuro para volver a las canchas” Deportes 25 de marzo de 2020 Redacción Por Lo emitió mediante un video en sus redes sociales. "Cuando volvamos a jugar, debemos estar todos", se destaca en el mensaje. Además, se incluye: "Sudamérica se juega la vida”.

La Conmebol publicó un video en sus redes sociales a raíz de la suspensión de sus competiciones por el coronavirus. En el mensaje se destaca que “no hay apuro para volver a las canchas”. Además, se remarca: “Cuando volvamos a jugar, debemos estar todos. Sudamérica se juega la vida”.

Hoy nos toca un entretiempo difícil. Una concentración que nos prepara para nuestro próximo partido. El más desafiante de todos. Somos un solo equipo que se une a esta disputa sabiendo que nuestro rival es duro, pero como sudamericanos le mostraremos al mundo que no tenemos barreras, que estamos hechos de garra y que no hay temor que nos pueda vencer. Este reto es de todos. En este partido, nuestro grito se hace uno. Ese grito que eleva miradas al cielo, que nos hace soñar, que no existen rivales imposibles. Hoy Sudamérica se juega la vida. Juntos saldremos a marcar el gol del triunfo, el gol más grande de la historia. El que nos permita estar más unidos y más vivos que nunca. Podemos lograrlo. No hay apuro para volver a las canchas, porque cuando volvamos a jugar debemos estar todos. Juega de local. Quedate en casa.