Detalles sobre el cobro del bono de $ 10.000

BUENOS AIRES, 25 (NA). - Las personas desempleadas o con trabajo informal, monotributistas de categorías "A" y "B", trabajadores de casas particulares y beneficiarios de la AUH son quienes podrán cobrar el bono extraordinario de $10.000 durante la segunda quincena de abril y, si ya se encuentran registrados en ANSeS, no deberán hacer ningún trámite, aclaró ayer el Gobierno.

La administración del Frente de Todos indicó que quienes no estén inscriptos, deberán hacerlo en una aplicación que estará disponible en los próximos días en la página de ANSeS, mediante la cual podrán cargar sus datos y CBU. Sin embargo, quienes sí estén registrados, no deberán hacer ningún tipo de trámite.

El Gobierno, que estimó que la medida beneficiará a 3,6 millones de hogares, subrayó que para aquellos que viven en zonas más alejadas del país o que estén en situación de mayor informalidad, se dispondrán mecanismos alternativos como el cobro por correo.

"Se va a dar un plazo suficiente para que todos los que cumplan con los requisitos puedan cobrar el beneficio", señaló.

Con relación a la fecha de cobro, todavía no hay un día definido, pero el director ejecutivo de la ANSeS, Alejandro Vanoli, adelantó: "En la segunda quince de abril será". "En la semana siguiente estará definida la fecha", resaltó el funcionario.

El Gobierno admitió ayer que el pago del ingreso extraordinario de 10 mil pesos para monotributistas y trabajadores informales podría repetirse en mayo "y todas las veces que se necesite", mientras dure la pandemia de coronavirus. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, aseguró este martes que el denominado "Ingreso Familiar Extraordinario" (IFE) "se va a repetir "se va a repetir todas las veces que se necesite mientras dure" el aislamiento social dispuesto por el Gobierno.

"Lo que estamos atendiendo a los distintos sectores afectados. Estamos protegiendo el ingreso familiar del trabajador informal", sostuvo con el funcionario con relación al IFE, que por lo menos hasta ahora, sólo se abonará en abril.