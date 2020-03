Pymes alertan por corte en la cadena de pagos Nacionales 25 de marzo de 2020 Redacción Por A los empresarios les preocupa el pago de los sueldos, las cobranzas y afrontar obligaciones con proveedores y el Estado.

BUENOS AIRES, 25 (NA). - La Cámara Argentina de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina (CAMIMA) advirtió ayer que "está totalmente cortada la cadena de pagos de la industria" y pidió buscar "una solución conjunta entre el Estado y las empresas para encontrar mecanismos que permitan cumplir los compromisos".

El titular de la entidad, José Luis Ammaturo, sostuvo que "la situación de las pymes industriales ya venía complicada y la agrava todo lo que está sucediendo para evitar la propagación del Covid-19". "En la situación actual de freno de la actividad económica, está totalmente cortada la cadena de pagos de la industria y muchas pymes no tienen recursos para pagar los salarios de marzo", alertó el empresario.

En un comunicado, pidió buscar "una solución conjunta entre el Estado y las empresas para encontrar mecanismos que permitan cumplir los compromisos". "Entendemos y compartimos la decisión de definir un aislamiento social preventivo y obligatorio, pero se deben ir buscando mecanismos para que las empresas puedan seguir abonando los salarios y no sigan cortadas las cadenas de pagos", argumentó Ammaturo.

Además, analizó que "resulta necesario establecer la suspensión de pago de las cargas e impuestos nacionales, provinciales y municipales porque hay muchas pymes metalúrgicas que no saben cómo van a enfrentar el pago de salarios a partir del primero de abril próximo". "Por eso, es importante crear canales de diálogo directo con el Gobierno, de manera tal de poder exponer estas situaciones y encontrar soluciones", consideró.

Para la cámara, "lo importante es que el primer día después de la cuarentena las empresas dispongan de capital de trabajo para funcionar". "Tenemos menos de una semana para dar una respuesta a cientos de pymes en situación crítica y confiamos en que vamos a lograrlo", remarcó.