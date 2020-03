Solo un acto por el Día de la Memoria Nacionales 25 de marzo de 2020 Redacción Por FUE EN CHACO

BUENOS AIRES, 25 (NA). - Las agrupaciones de Derechos Humanos conmemoraron ayer el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia sin las tradicionales movilizaciones y difundieron un documento, en el que respaldaron la reforma judicial que impulsa el Gobierno y pidieron por la "libertad de los presos políticos".

Debido a las medidas de prevención por el coronavirus, Abuelas de Plaza de Mayo, juntos a Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, HIJOS, Familiares de Desaparecidos y el CELS, entre otros organismos, difundieron por las redes sociales un video en el que se leyó el tradicional documento.

En el texto, estos organismos apoyaron la reforma judicial que busca implementar el Gobierno, que aún se encuentra abocado a la creación del proyecto, y pidieron por la "libertad de los presos políticos" que le atribuyen a la anterior gestión de Mauricio Macri.

Este colectivo además convocó a un "pañuelazo blanco", para compartir en redes sociales fotos de pañuelos de ese color colocados en balcones, puertas o ventanas, utilizando las etiquetas #PañuelosConMemoria #24M #44AñosDelGolpe #Son30000 #MemoriaVerdadYJusticia, entre otros.

"Hoy entendemos como indispensable, la reforma del Poder Judicial, que grarantice la realización de todos los juicios por crímenes de lesa humanidad. La demora es impunidad porque lo que no se juzga hoy no se podrá juzgar mañana", indicaron en el texto.

Además, respaldaron la teoría de lawfare que denuncia el kirchnerismo, al señalar que "el armado de causas se desplegó contra quienes se animaron a enfrentar al neoliberalismo" y que "se utilizaron todos los resortes del Estado para intentar someter a quienes se opusieron a las políticas de saqueo y hambre de millones de argentinos y argentinas, que nos impuso el gobierno macrista".

"Este 24 de marzo no nos encuentra en Plaza de Mayo como cada año, ni en las demás plazas del país, debido a las medidas de prevención por la emergencia sanitaria para el cuidado de la salud de la población, pero sí hemos generado durante todo este día acciones para sostener la Memoria", destacaron las organizaciones de derechos humanos.

Luego, indicó: "Con los 30.000 como bandera, los pueblos tenemos memoria. La Patria exige Verdad y Justicia. Libertad a los presos políticos".

En varios párrafos criticaron duramente al gobierno anterior, y al respecto, señalaron que "ese país que tuvimos con Macri benefició a genocidas, mientras persiguió y encarceló a militantes y referentes de la oposición".

En plena cuarentena general por la pandemia de coronavirus, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, encabezó un acto para recordar a las víctimas de la última dictadura militar y afirmó que las medidas económicas que se implementaron entre 1976 y 1983 "no fueron muy distintas" de las que llevó adelante Mauricio Macri durante su gestión al frente de la Casa Rosada.

El gobernador chaqueño se expresó de esta manera en el Monumento a los Caídos en la Masacre de Margarita Belén, en la localidad homónima ubicada 20 kilómetros al norte de Resistencia.